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Adana'da FETÖ sanığı eski astsubay, 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı

Adana'da Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) "mahrem imamları" ile haberleştiği gerekçesiyle yargılanan eski astsubay, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme heyeti, sanığın mevcut halinin devamına karar verdi.

Ekleme: 20.01.2023 - 11:52 Güncelleme: 20.01.2023 - 12:00 / Editör: Ozge Selin
Adana'da FETÖ sanığı eski astsubay, 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı
Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, meslekten ihraç edilen tutuksuz sanık H.G. ve avukatı katıldı.

Cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasında, sanığın FETÖ tarafından Türk Silahlı Kuvvetlerine sızdırılmadan önce örgüte eleman kazandırma faaliyetlerinde bulunduğunu, askeri okul sınavlarına örgüt evlerinde hazırlandığını ve 'mahrem imamlar' ile irtibatının belirlendiğini belirtti. Savcı, H.G'nin 'silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan cezalandırılması yönünde görüş sundu.

6 YIL 3 AY HAPİS CEZASINA ÇARPTIRILDI

Sanık H.G, savunmasında, hakkındaki suçlamaları kabul etmedi. 'Mahrem imamlarla' irtibatının olmadığını savunan H.G, 'Mütalaadaki hususları reddediyorum. Beraatime karar verilmesini istiyorum.' ifadelerini kullandı.

Mahkeme heyeti, 'silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırdığı sanığın mevcut halinin devamına karar verdi.

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