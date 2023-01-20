4 araç birbirine girdi: 7 yaralı

D-100 Karayolu üzeri Kartepe ilçesi Dumlupınar Mahallesi İstanbul istikametinde meydana gelen trafik kazasında, bölgede devam eden yol yapım çalışması nedeniyle yoğunlaşan trafikte yavaşlayan araçları fark etmeyen 4 araç birbirine girdi.C.Y. idaresindeki hafif ticari araç, Gökçen Gök idaresindeki panelvanaraç ve A.A idaresindeki otomobil ile O.O. idaresindeki panelvan aracın karıştığı zinicrleme trafik kazasını görenler hemen 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu. Kısa sürede olay yerine polis, itfaiye ve 112 sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler otomobilde sıkışan sürücü A.A. ile aynı otomobilde yolcu olarak bulunan E.Ç.'yi sıkıştıkları yerden kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti.Ayrıca kazada, otomobilde yolcu olarak bulunan H.A., M.G. ve kızı 3 yaşındaki M.G.'nin de yaralandığı öğrenildi. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslar ile çevre hastanelere kaldırılırken kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. Kaza nedeniyle trafiğe kapanan yol kazaya karışan araçların yoldan kaldırılması sonrasında normale döndü.