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3 yaşındaki kızını döverek öldüren anneye indirimle müebbet

Ankara'da Şerife Lülecioğlu (36), evde beslediği kedilerle oynayan kızı Elif Lülecioğlu'nu (3) terlikle dövdü. Aldığı darbelerle baygınlık geçiren küçük Elif kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.Hakim karşısına çıkan zanlı, takdiri indirim uygulanarak müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Ekleme: 20.01.2023 - 12:32 Güncelleme: 20.01.2023 - 12:34 / Editör: Ozge Selin
3 yaşındaki kızını döverek öldüren anneye indirimle müebbetAnkarada, kızı Elif Lülecioğlu'nu (3) terlikle döverek öldürdüğü suçlamasıyla tutuklu yargılanan Şerife Lülecioğlu (36), takdiri indirim uygulanarak müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

6 GÜN SONRA ÖLDÜ
Şerife Lülecioğlu, 2006-2018 yıllarında eğlence mekanında çalıştığı sırada tanışıp, ilişki yaşadığı M.G.'den (51) olan kızı Elif Lülecioğlu'nu, geçen yıl 21 Mart'ta evde beslediği kedilerle oynarken, terlikle darbetti.

Şerife Lülecioğlu, aldığı darbelerle kızının baygınlık geçirdiğini fark edince annesi Asiye İ.'yi arayıp, durumu anlattı. Eve gelen Asiye İ., torununu kızıyla birlikte hastaneye götürdü. Yoğun bakımda tedaviye alınan Elif, 6 gün sonra hayatını kaybetti.

TUTUKLANDI
Gözaltına alınan Şerife Lülecioğlu, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, Şerife Lülecioğlu hakkında 'canavarca hisle beden veya ruh bakımından kendini savunamayacak alt soydan çocuğu kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet ve '2 kez silahtan sayılan cisimle kasten yaralama' suçundan 3 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

SİNİR KRİZİ GEÇİRDİM
Tutuklu sanık Şerife Lülecioğlu, Ankara 11'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde karar duruşmasında hakim karşısına çıkarıldı.

Savunma yapan Lülecioğlu, eşinin alkol ve kumar bağımlısı olduğunu iddia ederek, 'O gün kocam geldi, alkollüydü. Bana tehditlerde bulundu ve kavga ettik. Bunun üzerine ben sinir krizi geçirdim. Kendime geldiğimde kızım, nefes almakta zorlanıyordu ardından annemi aradım. Kızımı alıp hastaneye götürdük' dedi.

MÜEBBET VERİLDİ
Mahkeme heyeti, sanık Şerife Lülecioğlu'na önce 'kendini savunamayacak alt soydan çocuğu kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet verdi.

Sanığın duruşmalardaki hal ve tavırları lehine takdiri indirim nedeni kabul edilirken, cezası müebbet hapse düşürüldü.

3 yaşındaki kızını döverek öldüren anneye indirimle müebbet
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