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Yunanistan kaynıyor: Türkiye'nin peş peşe hamleleri Atina'da paniğe neden oldu

Ankara ve Şam yönetimi 11 yıl aranın ardından normalleşme sürecine girdi. Bu durum Batı'nın desteğiyle Ege ve Akdeniz'de Türkiye'yi kışkırtan Yunanistan'da paniğe neden oldu. Yunan basını, bu yakınlaşmasının Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi için ciddi sonuçları olacağını yazdı. Türkiye'nin komşularıyla olan diyalog diplomasisi Atina'nın bölgedeki hareket alanını kısıtlarken Türkiye'nin haklılığını da uluslararası arenada sağlamlaştırıyor.

Yunanistan kaynıyor: Türkiye'nin peş peşe hamleleri Atina'da paniğe neden oldu
Ekleme: 2.01.2023 - 11:02 Güncelleme: 2.01.2023 - 11:04 / Editör: Ozge Selin
Yunanistan kaynıyor: Türkiye'nin peş peşe hamleleri Atina'da paniğe neden oldu
Yunan medyası Türkiye'nin Şam yönetimiyle attığı normalleşme adımını manşetlerine taşıdı.

TRT Haber'de yer alan habere göre; İki ülke arasında muhtemel bir Deniz Yetki Alanlarının Sınırlandırılmasına İlişkin Münhasır Ekonomik Bölge Anlaşması'nın, Doğu Akdeniz'de Yunan ve Rum tarafının planlarını bozacağı dile getirildi. Türkiye'nin, Suriye'nin kuzeyinde bulunan askerlerinin bir kısmını Ege'ye kaydırma senaryosunun, Yunanistan için olumsuz bir gelişme olabileceğine de dikkat çekildi.

Yunanistan kaynıyor: Türkiye'nin peş peşe hamleleri Atina'da paniğe neden oldu

SİPER ENDİŞELENDİRDİ

Atina'yı endişelendiren bir diğer adım ise Türkiye'nin SİPER füze denemesi oldu. Yunan basını, 100 kilometre menzilini aşan SİPER hava ve füze savunma sisteminin geliştirilmesinin de, Yunanistan için kritik bir durum olduğunu yazdı. Öte yandan, Yunanistan'ın Ege'deki hukuk dışı talepleri de Yunan basınında tepkiyle karşılandı.

ATİNA'NIN 'PERİ MASALI'

Yunanistan'ın kara sularını 12 mile çıkaracağına dair söylemlerin uluslararası bir geçerliliği olmadığına vurgu yapıldı. "Yunanistan peri masalına devam ediyor" denildi.

'SAVAŞ SEBEBİ SAYILACAK'

Yunanistan'ın böyle bir hamle yapması sonucunda Türkiye'nin bunu savaş sebebi sayacağı da ifade edildi.

Yunanistan kaynıyor: Türkiye'nin peş peşe hamleleri Atina'da paniğe neden oldu
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