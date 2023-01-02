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Kılıçdaroğlu'nun başdanışmanı Elçi'den PKK propagandası! "Güney Doğu Bölgesi'ne sözde 'Kuzey Kürdistan"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun danışmanı Nuşirevan Elçi skandal sözlere imza attı. CHP Genel Merkezi'nde yaptığı röportajda, "Devletin yapısı değiştirilmeli, yerel yönetimlerin güçlendirilmeli, özerklik olabilir" ifadeleriyle, bölücü zihniyetin hedeflerini propaganda cümleleri olarak sıraladı. Güney Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki seçim faaliyetlerinden bahseden Elçi, bölgeyi sözde 'Kuzey Kürdistan' ifadeleriyle andı. PKK yayın organının Türkçeye sansürleyerek sunduğu ropörtajda PKK'ya destek veren paylaşımları ile bilinen Elçi, Kılıçdaroğlu'nun sözde 'Kürdistan' ifadesinden rahatsız olmadığını belirtti.

Ekleme: 2.01.2023 - 23:03 Güncelleme: 2.01.2023 - 23:19 / Editör: Ozge Selin
Kılıçdaroğlu'nun başdanışmanı Elçi'den PKK propagandası! 'Güney Doğu Bölgesi'ne sözde 'Kuzey Kürdistan'
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun başdanışmanı Nuşirevan Elçi PKK'nın sözde yayın organı Rudaw'da katıldığı bir röportajda skandal sözler sarf etti. CHP'nin Güney Doğu Anadolu bölgesindeki seçim çalışmasını değerlendiren elçi bölgeyi sözde 'Kuzey Kürdistan' ifadelerini kullanarak andı.

CHP'nin Güney Doğu Anadolu bölgesindeki seçim çalışmalarıyla alakalı sorulan soruya Elçi, 'Amacımız 'Kuzey Kürdistan'daki' oyların artması, Eskiden AK Parti'ye oy verenlerin bu sefer CHP'ye oy vereceği inancındayız' cevabını verdi. Rudaw'ın Türkçe metinde 'bölgede' ifadesiyle sansürlediği bölümde Kürtçe metin ele alındığında Elçi'nin 'Kuzey Kürdistan' şeklinde konuştuğu ortaya çıktı.

Kılıçdaroğlu'nun başdanışmanı Elçi'den PKK propagandası! 'Güney Doğu Bölgesi'ne sözde 'Kuzey Kürdistan'

Rudaw'ın Türkçesini sansürleyerek sunduğu metin ise şöyle;

Kılıçdaroğlu'nun başdanışmanı Elçi'den PKK propagandası! 'Güney Doğu Bölgesi'ne sözde 'Kuzey Kürdistan'

'DEVLETİN YAPISI DEĞİŞMELİ ÖZERKLİK OLABİLİR'

Elçi konuşmasında CHP'ye katılma nedenini 'CHP Genel Başkanı Sayın Kılıçdaroğlu da onun yol arkadaşları da iktidara geldiklerinde bu sorunun çözüleceğine dair umut vaat ediyor' sözleriyle açıklarken, özerklik vurgusunda bulundu.

Skandal sözlere imza atan Elçi 'Türkiye'de yetkiler dağıtılmalı. Devletin şimdiki yapısı değiştirilmeli. Yerel yönetimlerin güçlendirilmesi diyoruz adı özerklik veya başka türlü de konulabilir. Tüm yetki ve imkanların tek bir yerde toplanması başından beri yanlış. Hem Kürtler için hem de diğer halklar için yetkilerin dağıtılması gerekiyor' şeklinde konuştu.

Kılıçdaroğlu'nun başdanışmanı Elçi'den PKK propagandası! 'Güney Doğu Bölgesi'ne sözde 'Kuzey Kürdistan'

'KILIÇDAROĞLU 'KÜRDİSTAN' İFADESİNDEN RAHATSIZ OLMUYOR'

Elçi katıldığı programda Kılıçdaroğlu'nun, “Kürdistan lafından çok rahatsız oluyorum” ifadelerini kullanmadığını belirtti. Elçi, 'Bu sözleri duyduktan sonra, ben de kendisine sordurdum ve “ben böyle bir şey demedim” dedi. Bunu ben de google de diğer yerlerde baktım araştırdım. Böyle bir şey dememiş. Böyle bir şey söylediğini belirten kimse iftira atmıştır.' dedi.

KILIÇDAROĞLU ADAY OLURSA HDP DESTEK VERİR

HDP'nin destekleyeceği cumhurbaşkanı adayıyla ilgili yöneltilen soruya, 'Bugün muhalefet içerisinde Türkiye'deki bu düzensizliği ortadan kaldıracak ve yaraşır bir sistem getirebilecek her kesim Kemal Bey aday olduğunda ona oy verecek.' ifadeleriyle cevap veren Elçi, HDP'lilerin Kılıçdaroğlu'na destek verebileceğini söyledi.

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