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Gizli geçit bulundu: Herkes sonunun nereye çıkacağını merak ediyor

UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan ve denizden yaklaşık 250 metre yüksekte yarımada üzerine inşa edilmiş kalede gizli geçit ortaya çıktı. Yapılan çalışmalarda geçitte 60 metre mesafe katedildi. Tünelin sonunun nereye çıkacağı ise hala gizemini koruyor.

Ekleme: 2.01.2023 - 16:01 Güncelleme: 2.01.2023 - 16:32 / Editör: Ozge Selin
Gizli geçit bulundu: Herkes sonunun nereye çıkacağını merak ediyor
Antalya'nın Alanya ilçesinde bulunan Alanya Kalesi'nde saklı bir tünel bulundu. Roma, Bizans, Selçuklu ile Osmanlı medeniyetlerine ev sahipliği yapan ve UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan Alanya Kalesi, mimari yapıları, tersanesi ve Kızılkule'si ile dikkati çekiyor. Alanya Kalesi Kazı Başkanı Prof. Dr. Osman Eravşar önderliğinde 2013'ten bu yana süren üçüncü etap kazı çalışmalarıyla tarihe ışık tutuluyor.

Gizli geçit bulundu: Herkes sonunun nereye çıkacağını merak ediyor

Prof. Dr. Osman Eravşar, Son olarak antik dönem tersane yapısı olduğunu düşündükleri su altı kalıntılarıyla karşılaştıklarını anlatan Eravşar, Selçuklu dönemi tersanenin devamında gizli geçit mimari unsurlarının varlığına işaret eden deliller bulduklarını kaydetti.

TÜNELİN SONU HALA BULUNAMADI

Gizli geçitlerden birini kalenin batısında, diğerini de doğusunda tespit ettiklerini belirten Eravşar, 'Yaklaşık 3 yıldır tersane yakınındaki gizli geçitte çalışıyoruz.

Tünel şeklindeki geçidin içerisi çok dolu. Yıllardır üzerine dökülen topraklar nedeniyle kapanmış. Tünelin uç kısmını bulamadık, sonundaki ışığı göremedik.' dedi.

Gizli geçit bulundu: Herkes sonunun nereye çıkacağını merak ediyor

Eravşar, gizli geçidin nereye çıkacağının henüz bilinmediğini söyledi.

Bir insanın içinde rahat yürüyebileceği yüksekliğe sahip tünelin yaklaşık 60 metresine ulaşıldı.

Eravşar, tünele karadan ulaşımın kısıtlı olduğuna işaret ederek, 'Bu tünelin benzeri Alara Kalesi'nde var. Bu tüneller Orta Çağ kalelerinde sıklıkla kullanılan mimari unsurlar. Hatta Kayseri Kalesi'nde de böyle bir mimari özelliğin olduğunu biliyoruz.' diye konuştu.

Gizli geçit bulundu: Herkes sonunun nereye çıkacağını merak ediyor
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