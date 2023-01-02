  • USD: 18,70 - 18,73
  • EURO: 19,93 - 19,97
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ihracat rakamlarını açıklıyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2022 yılı dış ticaret rakamlarının açıklanacağı programda konuşuyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ihracat rakamlarını açıklıyor
Ekleme: 2.01.2023 - 12:39 Güncelleme: 2.01.2023 - 12:55 / Editör: Ozge Selin
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 2022 yılı dış ticaret rakamlarını açıklıyor.

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Türkiye Yüzyılı vizyonumuzun ilk yılını ihracat başta olmak üzere, başarılara, rekorlara imza atacağı bir yıl olmasını diliyorum. İhracatla, ihracat ailemizle birlikte açıyoruz.

Son 20 yılda Gazi Mustafa Kemal'in ifade ettiği ülkemizi muasır medeniyetler noktasına çıkarma noktasında çok çalıştık.

Eğitimden sağlığa, adaletten güvenliğe, tarımdan spora her alanda bu Türkiye fotoğrafını görebilmek mümkündür. Ekonomide de büyük hayallerle çıktığımız bu yolda en somut neticeleri aldığımız alanlardan biri ihracattır.

Bu krizleri fırsata dönüştürerek tarihimizin en yüksek büyüme oranlarına ve ihracat rakamlarına eriştik. Sadece 2021 yılında son 50 yılın en iyi seviyesini yaşadık. İhracat tek başına 5,3 puanlık katkı yaptı. Ülkemizin küresel ihracattan aldığı pay ilk kez yüzde 1'in üzerine çıktı.

2021'in ilk çeyreğinde yüzde 6.2 lik büyüme kaydettik. İhracatımız üreten ekonomimizin itici gücü olmaya devam ediyor.

2022 yılı ihracatımız yüzde 12,9 büyüyerek 254,2 milyar lira oldu.

Hedefimiz Türkiye'nin dünyanın en çok ihracat yapan ilk 10 ülkesi arasındaki yerini almasını sağlamaktır.

Ey Gayrimilliler burayı iyi dinleyin. Milli paramızla ihracat yaptığımız ülke ve bölge sayısı 197'yi buldu.




GÜNÜN ÇOK İZLENEN VİDEOLARI
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ihracat rakamlarını açıklıyor
Fuat Oktay duyurdu: e-Devlet'te yeni uygulama
Başakşehir'de dumanların çıktığı İETT yoluna devam etti
7. Yargı Paketi çalışmaları tamamlandı! İşte madde madde fiyatlar
Alçaklıkta sınır tanımıyorlar: HDP'li Ebru Günay polise ve askere tecavüz iftirası attı
Bakan Kirişçi açıkladı: Tarımda dijital devrim!
Cumhuriyeti tarihinde bir ilk: Yerli ve milli uçaksavar envantere girdi
Yunanistan kaynıyor: Türkiye'nin peş peşe hamleleri Atina'da paniğe neden oldu
Bakan Akar dünyanın ilk SİHA gemisi ANADOLU'yu inceledi
Rusya, Ukrayna’ya ait İHA üretim tesislerini vurdu
Putin'i kızdıracak sözler! NATO'dan savaş planı: Acilen harekete geçmemiz lazım!
Mardin'de feci kaza! 6 kişi hayatını kaybetti
Terörle mücadelede yeni aşama! Stratejik noktalar belirlendi: Kara harekatında ilk hedef...
Tüm il ve ilçelerde hizmete girecek: Yarından itibaren başlıyor!
İçişleri Bakanı Soylu'dan Eren Bülbül paylaşımı: İyi ki doğdun, iyi ki varsın Eren
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan neyzen Niyazi Sayın'a ziyaret...
Tüm araç sahiplerini ilgilendiriyor: Ödemeler başlıyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bakan Çavuşoğlu'na 'Pele' talimatı! Cenaze törenine katılacak...
IMF Başkanı uyardı: 2023 dünya ekonomisi için zor bir yıl olacak
TBMM Başkanı Şentop açıkladı! 'Dünya büyük bir dönüşümün içinden' geçiyor
Meteoroloji’den sis uyarısı

Meteoroloji’den sis uyarısı

Memur ve emekliye bir zam müjdesi daha: Maaşlara bu yıl yansıyacak

Memur ve emekliye bir zam müjdesi daha: Maaşlara bu yıl yansıyacak

Ev sahipleri dikkat! Milyonları ilgilendiriyor: Son tarih 1 Mart

Ev sahipleri dikkat! Milyonları ilgilendiriyor: Son tarih 1 Mart

Köylülerin korkulu rüyası oldu: Ağaç başında nöbet tutuyorlar

Köylülerin korkulu rüyası oldu: Ağaç başında nöbet tutuyorlar

Türkiye'de nadir görülüyor: Selde ortaya çıktı ekipler harekete geçti

Türkiye'de nadir görülüyor: Selde ortaya çıktı ekipler harekete geçti

Saklı hazine bulundu: Küpler tek tek çıkarıldı değerine paha biçilemiyor

Saklı hazine bulundu: Küpler tek tek çıkarıldı değerine paha biçilemiyor