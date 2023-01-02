Başakşehir'de dumanların çıktığı İETT yoluna devam etti

İstanbulluların çilesi haline gelen İETT otobüsleri, her geçen gün bir başka olayla gündeme geliyor.Olayın bir diğer örneği ise Başakşehir'den geldi.Başakşehir'de ilerleyen İETT otobüsü, dumanlar savurarak yoluna devam etti.Ardından metrelerce duman çıkan otobüs, bölgede panik oluşturdu.İETT otobüsünün tehlikeli yolculuğu cep telefonu kamerası ile görüntülendi.Görüntülerde, yola devam eden İETT otobüsünün arkasında metrelerce uzayan duman görüldü.O anı gören vatandaşlar cep telefonu kamerası ile kayda girdi. İlginç anlar böyle görüntülendi.