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Yunanistan pes mi ediyor? 'Türkiye eninde sonunda F-16'ları alacak' Atina'dan ABD'ye itiraz mektubu

Türkiye'nin ABD'den almak için görüşmeler yaptığı F-16 meselesi yine Yunanistan'ın manşetlerini süsledi. ABD'nin satışa yönelik açıklamalarının olumlu olmasının ardından iyice panikleyen Yunan basınında açıklamalara yer veren eski Yunan komutan "Türkiye er ya da geç F-16'ları alacak" derken, Atina'nın ABD'ye bir itiraz mektubu yazdığından bahseden başka bir Yunan gazetesi ise "Artık itiraz bir çözüm değil" açıklamasında bulundu.

Yunanistan pes mi ediyor? 'Türkiye eninde sonunda F-16'ları alacak' Atina'dan ABD'ye itiraz mektubu
Ekleme: 19.01.2023 - 10:39 Güncelleme: 19.01.2023 - 10:41 / Editör: Ozge Selin
Yunanistan pes mi ediyor? 'Türkiye eninde sonunda F-16'ları alacak' Atina'dan ABD'ye itiraz mektubu
Türkiye ile Yunanistan arasındaki gerilim birkaç aydır devam ederken, Yunanistan'ın gündemi sıklıkla Türkiye'nin ABD'den almaya hazırlandığı F-16'lar.

Yunanistan pes mi ediyor? Türkiye eninde sonunda F-16'ları alacak Atina'dan ABD'ye itiraz mektubu
Uzun süredir Yunan lobilerine yakınlığı ile bilinen ABD'li Senatör Bob Menendez'in 'F-16 satışına onay vermeyeceğim' açıklamalarıyla yüreğine su serpilen Yunanistan, geçtiğimiz günlerde ABD'den gelen 'F-16'lara yeşil ışık' açıklamasının ardından konuyu yeniden manşetlerine taşımaya başladı.

Hemen hemen her gün F-16'ların gündemde olduğu Yunan basınına konuşan Eski Genelkurmay Başkanı ve Evros 4. Ordu Kolordu eski komutanı Georgios Kampas, Türkiye'nin eninde sonunda yeni F-16'ları alacağını ifade etti.

Yunanistan pes mi ediyor? 'Türkiye eninde sonunda F-16'ları alacak' Atina'dan ABD'ye itiraz mektubu

Kampas 'Böylelikle Türkiye, sahip olduğu eski nesil uçakları güncelleyebilecek' sözlerine yer verdi. Bir başka Yunan gazetesi ise Atina hükümetinin ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'a bir mektup yazdığından bahsetti. Mektupta, 'Türkiye'nin ABD tarafından tedarik edilen uçakları, yabancı ülkelere özellikle de ABD'nin silah satışı ve kullanımına ilişkin yasasını ihlal ederek Yunan hava sahasını da ihlal etmek için kullandığı yönündeki tutumumuzu uzun süredir devam ettiriyoruz. Bu nedenle de ABD'nin Türkiye'ye silah satışına yönelik gerçekleştirdiğimiz güçlü muhalefeti yineliyoruz' denildi.

Yunanistan pes mi ediyor? 'Türkiye eninde sonunda F-16'ları alacak' Atina'dan ABD'ye itiraz mektubu

Ancak mektuba yer veren Yunan gazetesi Ta Nea ise bir yorumda bulunarak 'İtiraz çözüm değil' dedi. Nitekim itirazların bir çözüm olmadığı da geçtiğimiz günlerde ABD'den gelen açıklamalar ortaya konulmuştu. ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü Tuğgeneral Patrick Ryder, Kongrede Türkiye'ye F-16 satışına yönelik itirazlara ilişkin, 'Bu Kongrenin karar vereceği bir şey. Buradan onlara ne yapacaklarını söyleyemem. Tekraren dediğim gibi Türkiye ile ABD bir ittifakı paylaşıyorlar ve Türkiye sadece bölgede değil dünyada önemli bir ortaktır.' demişti.

Yunan basınında sıklıkla ABD'nin özellikle Türkiye ile ilişkilerini dengede tutmak istediğini ve Türkiye ile arasını bozmak istemediğinden bahsediliyor. Bunun en büyük nedenlerinden biri olarak da Türkiye'nin İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya girmesine onay vermesi olarak görülüyor.

Yunanistan pes mi ediyor? 'Türkiye eninde sonunda F-16'ları alacak' Atina'dan ABD'ye itiraz mektubu
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