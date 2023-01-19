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Türkiye'de sendikalı işçi sayısı: Yüzde 14,42

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın 2023 Ocak ayı sendikali işçi sayısı verileri Resmi Gazete'de ilan edildi.

Ekleme: 19.01.2023 - 12:02 Güncelleme: 19.01.2023 - 12:03 / Editör: Ozge Selin
Türkiye'de sendikalı işçi sayısı: Yüzde 14,42
Asgari ücret pazarlıklarında önem verilen konulardan biri de sendikalı işçi sayısı olmuştu.

Türkiye genelinde 16 milyon 163 bin 54 işçiden 2 milyon 330 bin 98'inin sendika üyeliği bulunuyor.

Türk Metal Sendikası, 258 bin 928 üyeyle tüm işçi sendikaları arasında ilk sırada yer alıyor.

Türk Metal'i 256 bin 625 üyeyle Hizmet-İş Sendikası, 199 bin 587 üyeyle Öz Sağlık-İş Sendikası takip etti.

Sendikalı işçi sayıları Resmi Gazete'de yayınlandı
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın "6356 Sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu Gereğince; İşkollarındaki İşçi Sayıları ve Sendikaların Üye Sayılarına İlişkin 2023 Ocak Ayı İstatistikleri Hakkında Tebliğ"i Resmi Gazete'de yayınlandı.

Toplam işçilerin yüzde 14,42'si sendikalı
Buna göre, 16 milyon 163 bin 54 işçiden yüzde 14,42'sine denk gelen 2 milyon 330 bin 98'inin herhangi bir işçi sendikasına üyeliği bulunuyor.

En fazla kayıtlı iş kolu: Ticaret, büro, eğitim ve güzel sanatlar
20 iş kolu arasında en fazla işçinin yer aldığı iş kolu, 4 milyon 211 bin 656 işçiyle "ticaret, büro, eğitim ve güzel sanatlar" oldu. Bunu 1 milyon 919 bin 28 işçiyle "metal" ve 1 milyon 525 bin 729 işçiyle "inşaat" iş kolu izledi.

Sendikalı işçi sayısındaki artış: Yüzde 0,16
2022'nin Temmuz ayı verileri karşılaştırıldığında, Türkiye'deki toplam işçi sayısı 175 bin 626, sendikalı işçi sayısı ise 49 bin 813 kişi arttı. Sendikalı işçi sayısındaki artış, yüzde 0,16 oldu.

Hizmet-İş, liderliği Türk Metal'e bıraktı
En fazla üyeye sahip işçi sendikası önceki dönem 256 bin 625 işçiyle Hizmet-İş iken bu dönem üye sayısını 13 bin 326 kişi artırarak 258 bin 928'e ulaşan Türk Metal oldu. Hizmet-İş'in son dönemde bünyesine kattığı üye sayısı da 4 bin 13 kişi arttı.

Üye sayısını 5 bin 758 kişi artıran Öz Sağlık-İş ise sıralamadaki yerini korudu.

İş kollarındaki üye sayısındaki artış
İlk sıradaki "ticaret, büro, eğitim ve güzel sanatlar" iş kolundaki işçi sayısı 125 bin 649, ikinci sıradaki "metal" iş kolundaki işçi sayısı 53 bin 315 ve "inşaat" iş kolundaki işçi sayısı 80 bin 361 kişi arttı.
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