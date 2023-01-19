MSB'den F-35 açıklaması! ABD'yle 2023 ilkbaharında yeni görüşme!

Son dakika... Milli Savunma Bakanlığı, "Türk ve ABD savunma bakanlıkları heyetleri ilki Ankara'da yapılan F-35 istişarelerin ikinci turunu 18 Ocak 2023 günü Washington/ABD'de icra etmişlerdir." açıklamasında bulundu. 2023'ün ilkbahar aylarında Ankara'da bir görüşmenin daha gerçekleşeceği belirtildi.

Son dakika... Milli Savunma Bakanlığı'ndan Türkiye ile ABD arasında gerçekleşen ikinci F-35 istişare toplantısıyla ilgili yapılan açıklamada, 'Türk ve ABD Savunma Bakanlıkları heyetleri ilki Ankara'da yapılan F-35 istişarelerin ikinci turunu 18 Ocak 2023 günü Washington/ABD'de icra etmişlerdir.' denildi.2023 İLKBAHARINDA ANKARA'DA GÖRÜŞÜLECEKAyrıca açıklamada 'Heyetler istişarelerin devamı konusunda mutabık kalmışlardır. Müteakip toplantının 2023 İlkbahar aylarında Ankara'da icra edilmesi planlanmaktadır.' ifadelerine yer verildi.