  • USD: 18,77 - 18,81
  • EURO: 20,31 - 20,34
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

İstanbul'da İBB'ye 2022'de 80 bin taksi şikayeti geldi...

İstanbul'da 2022 yılı boyunca 80 bin 127 taksi şikayeti gelirken bunların 44 bin 129'unu yolcu seçme şikayetleri oluşturdu.

Ekleme: 19.01.2023 - 20:16 Güncelleme: 19.01.2023 - 20:48 / Editör: Ozge Selin
İstanbul'da İBB'ye 2022'de 80 bin taksi şikayeti geldi...İstanbul denince akla gelen trafik sorununa son dönemde bir de taksi ve taksici sorunu eklendi. Megaşehir İstanbul'da taksilerin sayısından hizmet kalitesine, ücretinden denetimine hemen her detayı tartışmanın ayrı konuları. Son dönemde taksicilerin karıştığı çirkin olaylar, müşteri beğenmeme, müşteri dolandırma vb birçok olumsuz olay, taksi ve taksiciye bakışı da olumsuz etkiledi. Taksi esnafı ile müşteri arasında gerilim devam ederken konuya ilişkin İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) şikayet yağdı.

2022'de 80 bin şikayet

18 bin 395 taksi 54 bin şoför bulunan İstanbul'da 2022 yılı boyunca vatandaşlardan İBB'ye taksiciler hakkında 80 bin 127 şikayet geldi.

44 bin yolcu seçme şikayeti

Müşteriden gelen şikayetlerde 44 bin 129 adetle yolcu seçme şikayeti başı çekerken, 7 bin 781 kaba davranış, 6 bin 948 fazla ücret isteme şikayetleri en çok gelenler arasına girdi.

Kural ihlali yapana 212 bin lira ceza

Bu şikayetler belediye tarafından incelenerek yaptırım uygulandı. Bu kapsamda şikayetlerden yola çıkılarak yapılan incelemelerde kural ihlali yapan taksicilere 212 bin 65 lira ceza kesildi.
GÜNÜN ÇOK İZLENEN VİDEOLARI
Sözleşmeliye kadro düzenlemesi yasalaştı! Yüzbinleri yakından ilgilendiriyor...
MSB'den F-35 açıklaması! ABD'yle 2023 ilkbaharında yeni görüşme!
Bakan Bozdağ'dan seçim yasası açıklaması: Değişiklikler aynen uygulanacaktır
The Economist'ten algı operasyonu! Başkan Erdoğan'ı hedef aldılar: Muhalefete dikkat çeken 'aday' çağrısı...
NATO'nun Deniz Kuvvetleri komutası bir yıl süreyle Türkiye'ye geçti
MSB: Yunanistan'dan ülkemize gönderilmeye çalışılan 22 kişiye müdahale edildi
Pakistan'dan İran'a terör uyarısı...
Selçuk Bayraktar'dan Babacan'a bir gönderme daha: Bu ekibi maddiyatla motive edemezsiniz
TSK'ya kimyasal silah iftirası atan Fincancı HDP'lilerle kucaklaştı: Arkadaşım hoş gelmiş
ABD'de gündem F-16'lar! Ülke basınından dikkat çeken yorum: 'Türkiye, ABD'nin gücünün sınırları olduğunu gösterdi'
CHP'de istifa depremi! İzmir'de parti karıştı... İlçe başkanı ve yöneticileri istifa etti
MİT çatısı altında istihbarat akademisi kuruluyor! TBMM'ye sunuldu...
Et ve Süt Kurumu kırmızı et fiyatlarındaki artış için harekete geçti
Pegasus'a ait uçak Trabzon’da pisten çıkmıştı! Pilotu yardımcısını suçladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar...
Bakan Dönmez'den son dakika Akkuyu açıklaması
Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
Rusya eski Devlet Başkanı Medvedev’den şoke eden sözler! Nükleer savaş için zamanı verdi!
Türkiye'nin bugüne kadar SİHA sattığı ülkeler
Bakan Bozdağ: Cumhurbaşkanımızın adaylığı önünde hiçbir engel yok
Bir Rizelinin aklına geldi: 360 derece dönüyor başka bir benzeri daha yok

Bir Rizelinin aklına geldi: 360 derece dönüyor başka bir benzeri daha yok

19 Ocak hava durumu: Meteoroloji'den fırtına uyarısı!

19 Ocak hava durumu: Meteoroloji'den fırtına uyarısı!

Bursa'da gökyüzünde ilginç görüntü: UFO'ya benzettiler

Bursa'da gökyüzünde ilginç görüntü: UFO'ya benzettiler

Çuvallarla topluyorlar: Dünyanın dört bir yanına gönderiliyor

Çuvallarla topluyorlar: Dünyanın dört bir yanına gönderiliyor

İsmini Zigana Dağı'ndan alan silahlar 60 ülkeye ihraç ediliyor

İsmini Zigana Dağı'ndan alan silahlar 60 ülkeye ihraç ediliyor

İnsan nefesinden anlayacak: Türkiye'de bu zamana kadar hiç üretilmemişti ilk kez yapıldı

İnsan nefesinden anlayacak: Türkiye'de bu zamana kadar hiç üretilmemişti ilk kez yapıldı