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Irkçı İsveçli siyasetçi Türkiye ve Erdoğan'ı çirkin sözlerle hedef aldı

Irkçı söylemleriyle bilinen aşırı sağcı İsveç Demokratlar Partisi'nin lideri Jimmie Akesson, terör örgütlerine kol kanat geren ülkesinin NATO'ya girişine bloke koyan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı "İslamcı diktatör" diye niteleyerek küstah ifadeler kullandı. İsveçli siyasetçi ayrıca Türkiye'ye verilen tavizleri de eleştirdi.

Irkçı İsveçli siyasetçi Türkiye ve Erdoğan'ı çirkin sözlerle hedef aldı
Ekleme: 19.01.2023 - 11:23 Güncelleme: 19.01.2023 - 11:25 / Editör: Ozge Selin
Irkçı İsveçli siyasetçi Türkiye ve Erdoğan'ı çirkin sözlerle hedef aldı
İsveç hükümetini destekleyen aşırı sağcı İsveç Demokratlar Partisi'nin (SD) Başkanı Jimmie Akesson, Dagens Nyheter gazetesine verdiği demeçte, ülkesinin NATO'ya girişine 'terörle bağlantısını kesme' şartı koyan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı çirkin bir dille hedef aldı.

'TÜRKİYE'YE VERİLEN TAVİZLERİN SINIRI OLMALI'

NATO üyeliği için Türkiye'ye verilecek tavizlerin bir sınırının olması gerektiğini savunan Akesson, "...nihayetinde muhatap olduğumuz antidemokratik bir sistem ve bir diktatör" ifadelerini kullandı.

'PUTİN'İ DE HALK SEÇİYOR'

Kendince; 20 yıldır seçim kaybetmeyen Erdoğan'ın demokratik yollarla seçilip seçilmediğini sorgulayan Akesson, Erdoğan'ı "İslamcı diktatör" olarak tanımlayarak, "Evet halk tarafından seçiliyor. Ona bakılırsa Putin de halk tarafından seçiliyor" görüşünü kaydetti.

İsveç Demokratlar Partisi, geçen eylül ayında yapılan seçimlerde yüzde 20'den fazla oy alarak ikinci parti konumuna yükseldi. Bu partinin desteği, Ulf Kristersson hükümetinin sağ koalisyonu için büyük önem taşıyor.

İsveç hükümeti, NATO üyeliğinin onaylanması için Türkiye'nin talep ettiği koşulları karşılamak üzere bir dizi yasal düzenleme yapmak durumunda kalmıştı. Ülkenin NATO üyeliğinin 30 üye tarafından da onaylanması gerekiyor. Türkiye, geçen yıl Haziran ayında imzalanan mutabakat uyarınca İsveç'ten "terör örgütleriyle mücadele" ve "silah ihracat kısıtlamalarının kaldırılması" gibi taleplerde bulunmuştu.
Irkçı ve göçmen karşıtı tutumuyla bilinen Akesson 2020 yılında Türkiye'ye gelip Yunanistan sınırında göçmenlere, "Bize gelmeyin. İsveç dolu. Size daha fazla para veremeyiz, konut sağlayamayız. Bu mesaj için üzgünüm. İsveç halkı, İsveç Demokratları" yazan broşürler dağıtmıştı.
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