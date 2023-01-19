İpekyolu'nda yabancı plakalı araca silahlı saldırı: 4 ölü

Mardin'in merkez Artuklu ilçesine bağlı Yeniköy mevkiinde İpek Yolu üzerinde Irak plakalı bir araçta bulunan 5 kişi henüz belirlenemeyen bir nedenden silahlı saldırıya uğradı.Durumun 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve Jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, olay yerinde yaptığı kontrollerde Hindreen Abdullah Salih, Waheda Haedar Jasim, Abdullah Saleh Mustafa'nın olay yerinde hayatını kaybettiği öğrenildi.Durumu ağır olan Chiman Shaheen Khalid ve Ahmed Jalaldeen İbrahim Nusyabin Devlet Hastanesine kaldırıldı. Durumu ağır olan Chiman Shaheen Khalid'ın burada yapılan bütün müdahalelere rağmen hayatını kaybettiği öğrenildi.Saldırıda hayatını kaybedenlerin cansız bedenleri de otopsi için hastane morguna götürüldü. Olayla ilgili geniş çapta inceleme başlatıldı.