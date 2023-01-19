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İBB, 4 yılda sıfırdan metro projesi geliştiremedi

Ekrem İmamoğlu başkanlığındaki İBB'nin 2023 yılı bütçesinin, 9 bakanlıktan fazla olduğu belirlendi.

İBB, 4 yılda sıfırdan metro projesi geliştiremedi
Ekleme: 19.01.2023 - 10:43 Güncelleme: 19.01.2023 - 10:44 / Editör: Ozge Selin
İBB, 4 yılda sıfırdan metro projesi geliştiremedi
Türkiye, geleceğe dair yatırımlarını sürdürüyor. Yapılan yeniliklerde ulaşım projeleri de dikkat çekiyor.

Son 20 yıllık atılımda hizmetler art arda gelmeye devam ederken, yerel yönetimlerin atakları ise yetersiz kalıyor.

2019 yılı yerel seçimlerinde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevine seçilen Ekrem İmamoğlu, 4 yılda yeni bir metro hattı planlayıp henüz hizmete sunamamasıyla dikkat çekiyor.

2023 bütçesi 9 bakanlıktan fazla
İBB'nin 115 milyar 250 milyon liralık 2023 bütçesi Kasım ayında oy çokluğuyla kabul edildi.

Bu rakamın, Strateji ve Bütçe Başkanlığı'nın 2023 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ve Bağlı Cetveller tablosundan elde edilen bilgilere göre, ayrı ayrı olarak Adalet Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın bütçelerinden fazla olduğu görüldü.

İBB, 4 yılda sıfırdan metro projesi geliştiremedi
İki havalimanı raylı sistemlerle buluşturuluyor
İBB tarafından geliştirilemeyen metro sorunları, bakanlık tarafından çözüme ulaşıyor.

2023 yılında 181,6 milyar lira bütçe ödeneğine sahip olan Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, İstanbul'da iki havalimanını metroyla buluşturuyor.

Sabiha Gökçen-Tavşantepe hattını Ekim 2022'de hizmete alan Bakanlık, İstanbul Havalimanı-Kağıthane bağlantısı için gün sayıyor.

Kağıthane-İstanbul Havalimanı Metro Hattı’nda incelemelerini sonrasında açıklama yapan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, 22 Ocak tarihinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla hattın açılacağını açıkladı.

İstanbul Havalimanı’na Kağıthane’den 24 dakikada ulaşılabilecek.

Türkiye'nin en hızlı metrosu
Bakan Karaismailoğlu'nun verdiği bilgilere göre, hattın işletmeye açılmasıyla birlikte İstanbul Havalimanı’na Kağıthane’den 24 dakikada ulaşılabilecek. Hattın Gayrettepe-Kağıthane bölümünün ise bu yılın nisan ayında faaliyete geçmesi planlanıyor.

Toplam 9 istasyon arasında günde 600 bin yolcu kapasitesine sahip olan metro, saatte 120 kilometre giderek Türkiye’nin en hızlı metrosu olacak.

"6 hatta İstanbul için çalışıyoruz"
Öte yandan Bakan Karaismailoğlu, yaklaşık 96 km’lik 6 hatta İstanbul için çalıştıklarını belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Bu hatlar; Gayrettepe-Kağıthane-İstanbul Havalimanı Metro hattı yanı sıra; Bakırköy (İDO)-Bahçelievler-Güngören- Bağcılar Kirazlı Metro hattı, Halkalı-Başakşehir-Arnavutköy-İstanbul Havalimanı Metro hattı, Başakşehir-Çam ve Sakura Şehir Hastanesi-Kayaşehir Metro Hattı, Kazlıçeşme - Sirkeci Raylı Sistem ve Yaya Odaklı Yeni Nesil Ulaşım Projesi ve Altunizade - Ferah Mahallesi- Çamlıca Camii - Bosna Bulvarı Metro Hattı projeleridir. Bu hatlarımızı tamamlayarak, 284,3 kilometre olan İstanbul’un raylı sistem ağını 380,2 kilometreye yükselteceğiz."
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