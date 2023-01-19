Fransa’da emeklilik krizi! Milyonlar sokakta, isyan giderek büyüyor

Fransa'da emeklilik krizi yaşanıyor. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un destek verdiği emeklilikle ilgili yeni reform programı, Fransız halkının büyük tepkisine neden oldu.Fransız parlamentosundan geçmesi beklenen yeni yasa tasarısıyla birlikte ülkede emeklilik yaşı 62'den 64'e yükselecekGeçtiğimiz haftalarda Başbakan Elisabeth Borne tarafından kamuoyuna duyurulan yasa tasarısına göre 2027 yılından itibaren Fransa'da emekli olabilmek için 42 yerine 43 yıl çalışmış olmak gerekecek. Yasa tasarısına, yapılan anketlere göre halkın yüzde 68'i tarafından karşı çıkılıyor.Macron hükümetine yakın olarak görülen sendikalar dahil tüm sendikalar, yasa tasarısına itiraz ediyor.'Ölene kadar çalışmak istemiyoruz' söylemiyle tasarıya itiraz eden Fransa halkı, bugğün sendikalar öncülüğünde ülke genelinde büyük çaplı bir grev başlatıyor.Grev kapsamında başkent Paris'in yanı sıra birçok büyük kentte toplu taşıma sistemleri ve şehirler arası trenler büyük ölçüde duracak. Birçok okul kapanacak ve kamu hizmeti verilmeyecek.Paris metrosunda yalnızca, sürücüsüz çalışan iki tren hattı olağan şekilde işleyecek. Orly Havaalanı'nda ise her beş uçuştan birinin iptal edildiği öğrenildi.Parlamentodaki yasa tasarısı sürecinin etkilerinin ilerleyen haftalara yayılması bekleniyor.Toplu taşıma sistemleri, hastaneler ve okullarda grev nedeniyle yaşanacak aksama, ülkede yeni bir Sarı Yelekliler krizine neden olabilir.Parlamentoda çoğunluğa sahip olmayan Macron'un partisi, yasa teklifini geçirebilmek için muhafazakar Cumhuriyetçi partiden en az 60 milletvekilinin desteğini arıyor.Macron hükümeti süregelen emeklilik sisteminin 'felakete sürüklendiğini' söyleyerek reform planına destek arıyor. Bunun nedeni, çalışan nüfusun emeklilere oranının sürekli düşmesi.