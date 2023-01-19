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Fransa’da emeklilik krizi! Milyonlar sokakta, isyan giderek büyüyor

Emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) için emeklilik yolunun yaş şartı olmadan resmen açıldığı Türkiye’de milyonlarca emekliye müjde verilmişken, Fransa’da büyük bir emeklilik krizi yaşanıyor. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un emeklilik yaşını yukarı çeken yasa tasarısına karşı çıkan Fransız halkı, bugün ülke genelinde greve gidiyor.

Fransa’da emeklilik krizi! Milyonlar sokakta, isyan giderek büyüyor
Ekleme: 19.01.2023 - 11:00 Güncelleme: 19.01.2023 - 11:04 / Editör: Ozge Selin
Fransa’da emeklilik krizi! Milyonlar sokakta, isyan giderek büyüyor
Fransa'da emeklilik krizi yaşanıyor. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un destek verdiği emeklilikle ilgili yeni reform programı, Fransız halkının büyük tepkisine neden oldu.

Fransız parlamentosundan geçmesi beklenen yeni yasa tasarısıyla birlikte ülkede emeklilik yaşı 62'den 64'e yükselecek

Fransa’da emeklilik krizi! Milyonlar sokakta, isyan giderek büyüyor

'ÖLENE KADAR ÇALIŞMAK İSTEMİYORUZ'

Geçtiğimiz haftalarda Başbakan Elisabeth Borne tarafından kamuoyuna duyurulan yasa tasarısına göre 2027 yılından itibaren Fransa'da emekli olabilmek için 42 yerine 43 yıl çalışmış olmak gerekecek. Yasa tasarısına, yapılan anketlere göre halkın yüzde 68'i tarafından karşı çıkılıyor.

Macron hükümetine yakın olarak görülen sendikalar dahil tüm sendikalar, yasa tasarısına itiraz ediyor.

'Ölene kadar çalışmak istemiyoruz' söylemiyle tasarıya itiraz eden Fransa halkı, bugğün sendikalar öncülüğünde ülke genelinde büyük çaplı bir grev başlatıyor.

Fransa’da emeklilik krizi! Milyonlar sokakta, isyan giderek büyüyor

ÜLKE KİLİTLENECEK

Grev kapsamında başkent Paris'in yanı sıra birçok büyük kentte toplu taşıma sistemleri ve şehirler arası trenler büyük ölçüde duracak. Birçok okul kapanacak ve kamu hizmeti verilmeyecek.

Paris metrosunda yalnızca, sürücüsüz çalışan iki tren hattı olağan şekilde işleyecek. Orly Havaalanı'nda ise her beş uçuştan birinin iptal edildiği öğrenildi.

Parlamentodaki yasa tasarısı sürecinin etkilerinin ilerleyen haftalara yayılması bekleniyor.

Toplu taşıma sistemleri, hastaneler ve okullarda grev nedeniyle yaşanacak aksama, ülkede yeni bir Sarı Yelekliler krizine neden olabilir.

TASARI NASIL GEÇECEK?

Parlamentoda çoğunluğa sahip olmayan Macron'un partisi, yasa teklifini geçirebilmek için muhafazakar Cumhuriyetçi partiden en az 60 milletvekilinin desteğini arıyor.

Macron hükümeti süregelen emeklilik sisteminin 'felakete sürüklendiğini' söyleyerek reform planına destek arıyor. Bunun nedeni, çalışan nüfusun emeklilere oranının sürekli düşmesi.

Fransa’da emeklilik krizi! Milyonlar sokakta, isyan giderek büyüyor
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