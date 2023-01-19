Fabrika duvarına çarpan otomobil alev aldı! 2 yaralı

Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde, sürücüsünün hakimiyetini kaybettiği otomobil fabrika duvarına çarpıp alev aldı. Yangın çıkmadan önce otomobilden inen 2 kişi yaralandı.Ergene'nin Ulaş Mahallesi'nde, Ceyhun L.'nin kullandığı 39 ABC 195 plakalı otomobil, sürücüsünün hakimiyetini kaybetmesi üzerine tekstil fabrikasının duvarına çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil sürücü Ceyhun L. ile araçtaki Selahattin S., yaralandı. Yaralıların inmesinin ardından otomobil alev alarak yanmaya başladı. İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alınırken durumlarının iyi olduğu belirtildi. İtfaiye ekiplerinin müdahale ederek söndürdüğü otomobil ise kullanılamaz hale geldi.