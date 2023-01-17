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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan İsveç'teki skandal PKK gösterisine tepki!

Son dakika haberi: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Gerek Türkiye gerek İran olarak Suriye’nin toprak bütünlüğünü ve siyasi birliğini güçlü şekilde destekliyoruz" açıklamasında bulundu. Bakan Çavuşoğlu, İsveç'teki skandal PKK gösterisine de vurgu yaparak, "Savcının kararı son derece absürttür. Kimse bizi kandırmasın. Nefret suçu içeren bir eylem." dedi.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan İsveç'teki skandal PKK gösterisine tepki!
Ekleme: 17.01.2023 - 18:35 Güncelleme: 19.01.2023 - 15:29 / Editör: Ozge Selin
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan İsveç'teki skandal PKK gösterisine tepki!
Son dakika haberi... Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye ve İran olarak Suriye'nin toprak bütünlüğü ve siyasi birliğini güçlü şekilde desteklediklerini belirtti. Bakan Çavuşoğlu Suriye'deki YPG/PKK mevcudiyetini hedef aldıklarını ifade ederek, teröristlerin Suriye'den temizlenmesi gerektiğini söyledi.

'KİMSE BİZİ KANDIRMASIN'

Çavuşoğlu, İsveç'te Türkiye'ye ve Başkan Erdoğan'a yönelik skandal gösteriye arka çıkılması konusunda, 'Savcının kararı son derece absürttür. Kimse bizi kandırmasın. Nefret suçu içeren bir eylem. İsveç, kelime oyunlarıyla bizi oyaladığını düşünüyorsa kendini aldattığını bilmesini isterim' dedi.

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