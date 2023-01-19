  • USD: 18,77 - 18,80
  • EURO: 20,33 - 20,37
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

CHP'li belediyede personel köylüyü haraca bağlamış

Çanakkale’de semt pazarlarındaki köylülerin ürünlerini zorla elinden aldıkları, bazı esnaflara şantajla senet imzalattıkları ileri sürülen bir şebeke polisin yaptığı baskın sonucu yakalandı. Köylünün korkulu rüyası haline gelen çetenin liderinin Çanakkale Belediyesi kültür ve sosyal işler müdürlüğünde görevli büro personeli olduğu ortaya çıkarken, örgüt üyelerinin ev ve işyerlerinde yapılan aramada çok sayıda senet ve silah ele geçirildi.

CHP'li belediyede personel köylüyü haraca bağlamış
Ekleme: 19.01.2023 - 12:09 Güncelleme: 19.01.2023 - 12:11 / Editör: Ozge Selin
CHP'li belediyede personel köylüyü haraca bağlamış
Çanakkale'de hafta sonlarında kurulan semt pazarlarında köylülerin tarlasından getirdiği sebze ve meyveleri zorla elinden alan, esnafa zorla senetler imzalatarak haraca bağlayan bir grubun olduğu ihbarını alan Emniyet Müdürlüğü'nü bağlı ekipler, olayla ilgili araştırma başlattı.

PAZARCI KILIĞINA GİRDİLER

Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler; semt pazarlarında kimi zaman kendilerine pazarcı, kimi zaman da malını satmak isteyen köylü süsü vererek çeteyi 3 ay boyunca teknik ve fiziki takibe aldı.

CHP'li belediyede personel köylüyü haraca bağlamış

BELEDİYE PERSONELİ ÇIKTI

Yapılan araştırmalarda polis, ilginç detaylara ulaştı. Teknik ve fiziki takip sonucu köylülerin korkulu rüyası haline gelen çetenin liderinin Çanakkale Belediyesi Kültür Sosyal İşler Müdürlüğü'ne bağlı Fevzi Paşa Mahallesi sosyal yaşam evi halklar ilişkiler masasında görev yapan E.D. ve kardeşi H.D. olduğunu tespit etti.

DERNEK BAŞKANLIĞI DA YAPMIŞ

Çetenin, belediyenin de gücünü kullanarak kurulan tüm semt pazarlarını istediği gibi yönettiği, tüm reyonlarda hak sahibi olduğu ileri sürülürken belediye personeli E.D.'nin bir dönem Çanakkale Yaş Sebze Meyve ve Kuru Gıda Pazarcılar Derneği Başkanlığıda yaptığı belirlendi. Çetenin, köylünün aylarca çalışıp didinerek emekle hazırladığı yüzlerce kasa sebze ve meyveyi zorla ellerinden aldığı ortaya çıktı.

GÖZALTINA ALINDILAR

Asayiş şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler elde ettikleri bilgiler doğrultusunda bir çok ev ve iş yerine eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda E.D, H.D, Y.K, H.İ, E.B, B.K ve M.Ç yakalanarak gözaltına alınırken, şahısların evlerinde yapılan aramalarda 2 adet tabanca, çok sayıda fişek ile birlikte birçok senetçek ele geçirildi.

CHP'li belediyede personel köylüyü haraca bağlamış
GÜNÜN ÇOK İZLENEN VİDEOLARI
MİT çatısı altında istihbarat akademisi kuruluyor! TBMM'ye sunuldu...
Et ve Süt Kurumu kırmızı et fiyatlarındaki artış için harekete geçti
Pegasus'a ait uçak Trabzon’da pisten çıkmıştı! Pilotu yardımcısını suçladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar...
Bakan Dönmez'den son dakika Akkuyu açıklaması
Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
Rusya eski Devlet Başkanı Medvedev’den şoke eden sözler! Nükleer savaş için zamanı verdi!
Türkiye'nin bugüne kadar SİHA sattığı ülkeler
Bakan Bozdağ: Cumhurbaşkanımızın adaylığı önünde hiçbir engel yok
CHP'li belediyede personel köylüyü haraca bağlamış
Başörtüsünde anayasa değişikliği teklifi görüşülmeye başlandı
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından Sinan Ateş açıklaması
Türkiye'den Saros Körfezi'ne dev doğalgaz yatırımı! Günlük 150 milyon metreküpü aşacak
Irkçı İsveçli siyasetçi Türkiye ve Erdoğan'ı çirkin sözlerle hedef aldı
İBB, 4 yılda sıfırdan metro projesi geliştiremedi
Fransa’da emeklilik krizi! Milyonlar sokakta, isyan giderek büyüyor
Yunanistan pes mi ediyor? 'Türkiye eninde sonunda F-16'ları alacak' Atina'dan ABD'ye itiraz mektubu
Bakan Soylu dev operasyonu duyurdu: 151 kişi gözaltında
FETÖ’nün ilk kurşunu Dink cinayeti! Dink’i Emniyet ve TSK’yı dizayn etmek için ‘araç’ olarak kullandılar
ABD'de kritik zirve! Bakan Çavuşoğlu ABD'li mevkidaşı Blinken ile görüştü
Bir Rizelinin aklına geldi: 360 derece dönüyor başka bir benzeri daha yok

Bir Rizelinin aklına geldi: 360 derece dönüyor başka bir benzeri daha yok

19 Ocak hava durumu: Meteoroloji'den fırtına uyarısı!

19 Ocak hava durumu: Meteoroloji'den fırtına uyarısı!

Bursa'da gökyüzünde ilginç görüntü: UFO'ya benzettiler

Bursa'da gökyüzünde ilginç görüntü: UFO'ya benzettiler

Çuvallarla topluyorlar: Dünyanın dört bir yanına gönderiliyor

Çuvallarla topluyorlar: Dünyanın dört bir yanına gönderiliyor

İsmini Zigana Dağı'ndan alan silahlar 60 ülkeye ihraç ediliyor

İsmini Zigana Dağı'ndan alan silahlar 60 ülkeye ihraç ediliyor

Aydın'dan kahreden haber: Anne ve 2 çocuğu hayatını kaybetti...

Aydın'dan kahreden haber: Anne ve 2 çocuğu hayatını kaybetti...