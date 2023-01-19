  • USD: 18,77 - 18,80
  • EURO: 20,33 - 20,37
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Çernobil'de her şey normale döndü: UAEA Başkanı Grossi Rus işgalinin izi kalmadığını açıkladı

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Başkanı Rafael Mariano Grossi, yaklaşık bir yıl önce Rus güçlerince işgal edilen Çernobil Nükleer Santralinin yapılan tadilatlarla normale döndüğünü söyledi.

Ekleme: 19.01.2023 - 01:35 Güncelleme: 19.01.2023 - 01:36 / Editör: Ozge Selin
Çernobil'de her şey normale döndü: UAEA Başkanı Grossi Rus işgalinin izi kalmadığını açıkladı
Çernobil'i ziyaret eden Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Başkanı Rafael Mariano Grossi, basına yaptığı açıklamada, burada kalıcı bir misyon kuruyor olmalarının hem Ajans hem Ukrayna hem de tesis açısından önemli olduğunu, bu kalıcı misyonla güvenlik ve gözlem açısından kapsamlı bir servis sunacaklarını ifade etti.

Bu ziyaretle nükleer santraldeki güncel duruma ilişkin de bilgi alma imkanı bulduklarını kaydeden Grossi, 'Çernobil'in işgal edilmesinin üzerinden geçen bir yılın ardından her şeyin yeniden yoluna girmiş olması çok önemli.' dedi. Grossi, işgal öncesi seviyeye başarıyla ulaşıldığını dile getirdi.

Çernobil'in tekrar işgal ya da saldırıyla karşı karşıya kalmamasını ümit ettiğini belirten Grossi, burada oluşturulan kalıcı misyonun amaçlarından birinin de bu tür tehlikelerin yaşanmasını önlemek olduğunu vurguladı.

Grossi, buradaki temaslarının ardından başkent Kiev'e geçerek, Ukrayna Başbakanı Denis Şmıgal ile görüştü.

Görüşmeye ilişkin Twitter'dan açıklama yapan Grossi, geçen ay Başbakan Şmıgal ile ülkedeki nükleer güvenlik için bütün nükleer tesislerde kalıcı misyon oluşturma hususunda görüştüklerini, bugün ise bu düşüncelerinin gerçekleştiğini ifade etti.
GÜNÜN ÇOK İZLENEN VİDEOLARI
ABD'de kritik zirve! Bakan Çavuşoğlu ABD'li mevkidaşı Blinken ile görüştü
Bolu Belediyesi'nin CHP'li Başkanı Tanju Özcan: Altılı masaya adaylık için dilekçe yazacağım
Cumhuriyetçilerin anketine göre Trump en kuvvetli rakibini geride bıraktı...
KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri'ni ziyaret etti
Kılıçdaroğlu Gaziantep'te konuştu: Şanlıurfa'da olmaktan son derece mutluyum
Stoltenberg, Ukrayna'ya acil olarak daha fazla silah sağlanması çağrısında bulundu!
Bakan Nebati ASO heyeti ile bir araya geldi! Dikkat çeken istihdam mesajı...
CHP'den seçim çalışması: Rakı ve zemzem ısmarlayın
Bayraktar TB2 Kuveyt semalarında uçacak! 370 milyon dolarlık anlaşma
Yunanistan'a kaçmayan çalışan 3 FETÖ'cü yakalandı!
TBMM Dışişleri Komisyonu'nda altı kanun teklifi kabul edildi!
Lavrov'dan Batı'ya Hitler benzetmesi...
Binali Yıldırım kaza sonrası ilk kez Meclis'e geldi
Tunç Soyer'i eleştirdiği için görevden alınan Saadet Partisi eski Eyüpsultan İlçe Başkanı Emre Ustaosmanoğlu AK Parti'ye katıldı
İbrahim Haskoloğlu'ndan Trabzonlulara haddi aşan sözler: Çernobil artıkları...
Ahmet Türk: 6'lı masa Babacan'ın söylediklerinin altına imza atsın
PKK elebaşı Karasu'dan İmamoğlu'na 'ahmak' desteği: Süleyman Soylu'ya demişse ne olmuş yani
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu: İstanbul Havalimanı'nda hem THY büyüyecek hem de çeşitlilik artacak
HDP'li Ahmet Türk'ten Kılıçdaroğlu'na şartlı onay: Uygun aday ama bizim de taleplerimiz var
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan Meral Akşener'e başörtüsü sert tepki!
19 il için sarı ve turuncu kodlu uyarı

19 il için sarı ve turuncu kodlu uyarı

ABD’de büyük kriz! Biden malikanesinin yeni fotoğrafları şoke etti: Yıllarca burada tutulmuş!

ABD’de büyük kriz! Biden malikanesinin yeni fotoğrafları şoke etti: Yıllarca burada tutulmuş!

Almanya’da bir cenaze skandalı daha! Ölen annesine mektup yazdılar cevap alınamayınca... .

Almanya’da bir cenaze skandalı daha! Ölen annesine mektup yazdılar cevap alınamayınca... .

Dünyanın en yaşlı insanıydı! İşte tanıklık ettiği 49 tarihi olay

Dünyanın en yaşlı insanıydı! İşte tanıklık ettiği 49 tarihi olay

'Yok artık' dedirten olay: Eve servis 'diş hekimi' inşaat işçisi çıktı

'Yok artık' dedirten olay: Eve servis 'diş hekimi' inşaat işçisi çıktı

Aydın'dan kahreden haber: Anne ve 2 çocuğu hayatını kaybetti...

Aydın'dan kahreden haber: Anne ve 2 çocuğu hayatını kaybetti...