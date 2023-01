Bakan Ersoy: Bilgili, donanımlı insanların sayısının artması yarınlarımızı daha güzel kılacak

Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) tarafından Türkiye Mezunları Forumu, Şişli'deki bir otelde düzenlendi. Programa, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Dr. Ali Taha Koç, YTB Başkanı Abdullah Eren ve 60 ülkeden 200'e yakın alanında uzman Türkiye Mezunu katıldı. Burada konuşan Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, yetişmiş insandan daha değerli bir varlık olmadığını vurguladı. Konuşmalarının ardından Bakan Ersoy'a, mezunlar adına hediye takdim edildi.'HAYAT MÜCADELENİZ BOYUNCA YANINIZDA OLMAYA DEVAM EDİYORUZ'Bakan Ersoy, 'Okul sıralarından başlayıp mezuniyet sonrasında atıldığınız yeni hayat mücadeleniz boyunca, elimizden geldiğince sizlerin yanında olmaya devam ettik, ediyoruz. Bu çatı altında buluşmamıza vesile olan Türkiye Mezunları Forumu ve Türkiye Mezun Ödülleri'nden tutunuz da Akademik Teşvik Programı, Potansiyel Mezun Çalışmaları ve Türkiye Mezunları Proje Destek Programına kadar hedeflerinize ulaşmanız, yolunuzu çizmeniz ve belirlediğiniz yönde yürüyebilmeniz için imkanlar sunduk. Kurduğumuz bağları, güven ve birliktelik duygularını devamlı kılmak adına daima takipte ve irtibatta olduk. Türkiye Mezunları Akademisi, Türkiye Mezun Dernekleri Kapasite Geliştirme Programları ile Türkiye Mezunu İş İnsanları – Türk İş Dünyası Buluşmaları gibi uygulama ve etkinlikleri bu doğrultuda düzenledik ve düzenlemeyi sürdürüyoruz.' dedi.'YETİŞMİŞ İNSANDAN DAHA DEĞERLİ BİR KAZANCINIZ OLAMAZ'Bakan Ersoy, 'Neden önemsiyoruz? Neden bu kadar ciddiye alıyoruz ve değer veriyoruz? Cevap aslında çok açık ve tam da karşımızda duruyor. O cevap ‘insandır' değerli misafirler. Bir eserin görkemine dalıp onu yapan sanatçının, bir buluşun heyecanına kapılıp onu keşfeden bilim insanının gözden kaçması gibi insanın en büyük eserinin yine insan olduğunu da zaman zaman gözden kaçırıyoruz. Fikri ya da fiili üretimde devamlılık ve gelişmenin kilidini, kendinden sonra gelecek nesilleri yetiştiren insanlar açmıştır ve açmaya devam etmektedir. Dolayısıyla yetişmiş bir insandan daha değerli bir varlığınız, bir kazancınız olamaz. Kendi hayatının kontrolünü eline almasını sağlamakla bir insanın ülkesi ve milleti için çalışacak bir insanı yetiştirmekle de coğrafyanın yarınlarını değiştirebilirsiniz. En güzeli de bu değişimin o insanların, o ülkenin vatandaşlarının özgür iradesinin sonucu olmasıdır. İşte eğitim bunu mümkün kılan güçtür. Özgürlük budur, eşitlik budur ve adil bir dünya bu temel üzerinde yükselir. Bu sayede adaletsizliklerle, haksızlıklarla, imkansızlıklarla mücadele edebilir, nihayetinde bunları minimize edip ortadan kaldırabilirsiniz. Bu noktada Türkiye burslarımızın bir diğer önemli başlığı ortaya çıkmaktadır' diye konuştu.'BİLGİLİ, DONANIMLI İNSANLARIN SAYISININ ARTMASI YARINLARIMIZI DAHA ADİL KILACAKTIR'Bakan Ersoy, 'Bakınız, yetişmiş insan en değerli varlığımızdır dedik. Bu eşsiz varlığınızı uluslararası çeşitliliğe eriştirdiğinizde, yürütmekte olduğunuz insan merkezli bütün küresel politikalarda sizi bilen, anlayan, sizinle aynı yolda yürüyerek dünyanın yarınlarını şekillendirecek bir kamuoyuna sahip olursunuz. Küresel adaletsizlikle mücadele ederken insan paydasında bütün dünyayı kucaklayabilen insanları ayrıştırarak saç ve göz rengine göre yaşam hakkı verecek kadar vicdanını kaybetmişlerin karşısında durabilen bilgili, donanımlı, vicdanlı insanların sayısının artması yarınlarımızı daha güzel, daha güvenli ve adil kılacaktır. Biz, geçmişte bunu kanıtlamış çok büyük bir medeniyetin temsilcileriyiz. Bugün dünyada birtakım devletlerin resmi politikası haline gelen ötekileştirmenin özellikle hedef aldığı milli ve manevi değerlerin yüzerce yıllık simgesiyiz. İşte bu yüzden bizi bilmekle, tanımakla, görmekle bir parça olsun söylenen yalanların, atılan iftiraların, yapılan çarpıtmaların farkına ulaşan her genç zihin, dili, dini, kültürü, ülkesi fark etmeksizin yarınlar için bizim umudumuzdur. Bu umuda açılan kapı elbette yine eğitimdir. Bilen, sorgulayan, mukayese eden, kendisine biçilen role göre değil kendi belirlediği role göre yaşayan genç zihinlerle bu dünya değişecektir' şeklinde konuştu.Bakan Ersoy, mezunlardan şunları istedi: 'Başkalarının eğitimine küçük ya da büyük demeden elinizden geldiğinizce destek olun. Kendi ülkelerinizde veya çalışma hayatınıza devam ettiğiniz farklı ülkelerde bir insan bile olsa fikirlerinde ve hayatında olumlu değişimlere vesile olmaya çalışın. Belki bütün insanları değiştiremeyiz ama bir insanın bütün dünyasını değiştirmemiz mümkün. Sizler birer başarı simgesisiniz. Bunu ben yapamam, benim imkanım yok gibi fikrine ve söylemlerine umutsuzluk yerleşmiş çocuklar için umut olun. Güzel yarınlar bu iradeyle, bu çabalarla şekillenecektir. İnşallah birlikte bunu başaracağız.''TÜRKİYE MEZUNLARI TÜRKİYE'YE BÜYÜK BİR GÜÇ KATACAKTIR'YTB Başkanı Abdullah Eren de, 'Türkiye mezunları demek, Türkiye'de üniversite eğitimi almış yabancıların, uluslararası öğrencilerin üniversitelerini bitirdikten sonra Türkiye'yle irtibatlarına devam etmeleri için başlatmış olduğumuz bir proje. Türkiye Mezunları çok büyük bir aile. Şu an 150 binden fazla Türkiye Mezunu var dünyanın farklı ülkelerinde. Son 10 yılda 45 bine yakın öğrenciyi burslandırmış olduk. Türkiye'de uluslararası öğrenci sayısı son 11 yılda 12 katına yakın arttı 20 bin civarından 250 bine geldi. Şu an itibariyle bu mezunlarımızın hepsinin datasını bir arada tutacağımız Türkiye Mezunları Portalı oluşturduk. Bu portalda 120 bine yakın mezunumuzun verileri var. Bugün başlattığımız forum ise tüm bu çalışmaların en somut ve en prestijli çıktısı diyebiliriz. Türkiye Mezunları, Türkiye'ye büyük bir güç katacaktır diye ümit ediyorum.' diye konuştu.İki gün sürecek forumda kendi ülkelerinde önemli makamlarda bulunan mezunlar, sağlıktan teknolojiye, ekonomiden kültüre, medyadan ortak adalet vizyonuna birçok konuda gerçekleştirilecek panellerde konuşacak.