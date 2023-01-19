Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından Sinan Ateş açıklaması
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Sinan Ateş cinayeti soruşturmasında Cumhuriyet savcısının değiştirildiği yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığını açıkladı
Ankara'da eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş'in ölümüne ilişkin yürütülen soruşturmada cumhuriyet savcılarının görev değişikliği yönündeki haberler üzerine Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından açıklama yapıldı.
GERÇEK DIŞI
Açıklamada, haberlerin gerçeği yansıtmadığı, olayın kapsamı nedeniyle ikinci bir cumhuriyet savcısı görevlendirildiği kaydedildi.
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