Zabıta memuru kalbinden bıçaklanarak öldürüldü

Kırıkkale'de Y.E.Y, H.K, N.Y. ve B.Y. aralarında husumet bulunduğu öğrenilen Hamdi Biçer ile Çalılıöz Mahallesi İl Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şubesi yakınlarında tartıştı.Kavgaya dönüşen olayda Hamdi Biçer, göğüs, karın ve sırt bölgelerinden bıçaklandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.Ağır yaralanan Hamdi Biçer, kaldırıldığı Yüksek İhtisas Hastanesinde yapılan müdahaleye rağmen kurtulamadı. Polis ekipleri, olayın ardından kavgaya karıştıkları öne sürülen Y.E.Y, H.K, N.Y. ve B.Y'yi gözaltına aldı. Emniyetteki ifadesinde Hamdi Biçer'i bıçakladığını itiraf ettiği öğrenilen H.K. ve 3 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.Öte yandan öldürülen Hamdi Biçer'in , Kırıkkale Belediyesi Zabıta Müdürlüğü görevlisi olduğu öğrenildi. Belediye önünde düzenlenen programa Belediye Başkanı Mehmet Saygılı ve mesai arkadaşları katıldı