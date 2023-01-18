Yunanistan'a kaçmayan çalışan 3 FETÖ'cü yakalandı!

Sınır noktalarında teröristlere göz açtırmayan 'Hudut kartalları' yurt dışına kaçmaya çalışan 3 haini yakaladı.Milli Savunnma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada 'Hudutlarımızın güvenliği için mücadelemiz kararlılıkla sürüyor. Hudut kartallarımız, ülkemizden Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 3 kişiyi yakaladı. Yapılan incelemede yakalanan şahısların FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi' denildi.