Yunanistan'a kaçmaya çalışan 3 FETÖ yakalandı.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Hudut Kartallarımız, ülkemizden Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 3 kişiyi yakaladı. Yapılan incelemede yakalanan şahısların FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi." ifadelerine yer verildi..
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
Hudutlarımızın güvenliği için mücadelemiz kararlılıkla sürüyor.
Hudut Kartallarımız, ülkemizden Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 3 kişiyi yakaladı. Yapılan incelemede yakalanan şahısların FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi.
GÜNÜN ÇOK İZLENEN VİDEOLARI