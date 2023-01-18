Yunanistan'a kaçmaya çalışan 3 FETÖ yakalandı.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Hudut Kartallarımız, ülkemizden Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 3 kişiyi yakaladı. Yapılan incelemede yakalanan şahısların FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi." ifadelerine yer verildi..

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:Hudutlarımızın güvenliği için mücadelemiz kararlılıkla sürüyor.Hudut Kartallarımız, ülkemizden Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 3 kişiyi yakaladı. Yapılan incelemede yakalanan şahısların FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi.