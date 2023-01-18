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Yunan basınında F-16 paniği! Yunanistan’ın gözü Bakan Çavuşoğlu ziyaretine kilitlendi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi ziyaret kapsamında ABD'ye kritik bir ziyarette bulunuyor. ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken görüşmeler gerçekleştirecek Çavuşoğlu'nun ziyareti, Yunanistan gündemine damga vurdu. Türkiye'nin ABD ile F-16 konularını görüşeceğini duyuran Yunan basını, ziyaretten duyduğu paniği manşete taşıdı.

Yunan basınında F-16 paniği! Yunanistan’ın gözü Bakan Çavuşoğlu ziyaretine kilitlendi
Ekleme: 18.01.2023 - 12:22 Güncelleme: 18.01.2023 - 12:27 / Editör: Ozge Selin
Yunan basınında F-16 paniği! Yunanistan’ın gözü Bakan Çavuşoğlu ziyaretine kilitlendi
Türkiye ile yaşadığı gerilime her geçen gün yeni bir madde ekleyen Yunanistan'da gündem bu kez de Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun ABD'ye gerçekleştirdiği ziyaret. Türkiye-ABD Stratejik Mekanizması kapsamında ABD'ye giden Bakan Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile kritik konuları ele alacak.

Türkiye-ABD ilişkilerinin tüm boyutlarıyla ele alınması ve bölgesel konularda görüş alışverişinde bulunulması beklenen görüşmede önemli gündem maddesi ise Türkiye'nin ABD'den F-16 savaş uçağı ve modernizasyon kiti talebi olacak.

Geçtiğimiz aylarda Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'in ABD Kongresi kürsüsünden yaptığı 'Türkiye'ye F-16 satışı yapmayın' çıkışı ile ikili ilişkileri kopma noktasına getiren Yunanistan, Bakan Çavuşoğlu'nun ziyaretini büyük bir endişeyle takip ediyor.

Yunan basınında F-16 paniği! Yunanistan’ın gözü Bakan Çavuşoğlu ziyaretine kilitlendi

YUNAN MEDYASINDA PANİK BAŞLADI
ABD'nin Türkiye'ye F-16 satışının da gerçekleştirilmemesi için mücadelesini sürdüren Yunanistan'ın hayalleri, geçtiğimiz haftalarda suya düşmüştü. Silahlanma yarışına hız veren ve Türkiye'nin F-16'ları alamayacağından emin gözüken Yunanistan, ABD Kongresi'nin iki kanadından senatör ve temsilcilerin yer aldığı konferans komitesinin 857 milyar dolarlık savunma bütçesini de içeren NDAA tasarısına son halini vermesiyle şoke olmuştu.

Temsilciler Meclisi versiyonuna eklenerek kabul edilen tasarının son halinde Türkiye'ye F-16 satışlarını kısıtlayıcı koşullara bağlayan maddeler yer almamıştı. Yunanistan'ın, Türkiye ile ABD arasında süregelen F-16 anlaşmasına ilişkin kaygısı sürerken Çavuşoğlu'nun ziyaretinden çıkabilecek sonuçlar da ülkede büyük yankı uyandırdı.

'GERİ SAYIM BAŞLADI'

Görüşmeyi manşete taşıyan Ethnos gazetesi, 'Çavuşoğlu ve Blinken'ın hassas buluşması için geri sayım: Amerikan F-16'ları için Türklerin baskı manivelaları' ifadelerini kullandı. Ethnos'taki haberde, Çavuşoğlu ve Blinken'ın buluşmasında kaçınılmaz şekilde Yunanistan'ın da ele alınacağı sözleri dikkat çekti.

Maria Zaharaki imzalı haberde, Washington'da gerçekleşecek görüşmede Ankara'nın ana hedefinin F-16 savaş uçakları olduğu ifadeleri yer alırken, ABD ve Türkiye dışişleri bakanlarının randevusunda diğer önemli iki başlığın NATO'nun genişlemesi ve Suriye'ye muhtemel operasyon olduğu bilgileri yer aldı.

Yunan basınında F-16 paniği! Yunanistan’ın gözü Bakan Çavuşoğlu ziyaretine kilitlendi

F-16 KONUSUNDA GERGİN BEKLEYİŞ

Yunan Kathimerini, Türkiye ile ABD'nin ikili görüşmelerinin ayrıntılarını ele aldığı haberde F-16 konusunu gündeme getiren bir diğer gazete oldu. ABD'nin Türkiye ile F-16 konusunda olumlu bir adım atmaya hazır olduğunu söyleyen Kathimerini, İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliğinin de gündeme getirileceğini detayına yer verdi. Kathimerini, Washington'ın Doğu Akdeniz'deki Ankara ve Atina dengesine ilgi gösterdiği yorumunu yaptı. Kritik ziyaretlerin tam da seçim öncesi döneme rastladığını belirten Kathimerini, Ankara ve Atina'daki görüşmelerin ana gündeminin savaş uçakları olacağını belirtti.

Protothema gazetesi, ikili görüşmelerden duyduğu paniği gündeme getiren bir diğer yayın organı oldu.

CNN Yunanistan'ın haberinde, 'Blinken-Çavuşoğlu randevusu Yunanistan için ne anlama geliyor?' ifadeleri dikkat çekti. CNN Yunanistan, bütün gözlerin Washington'daki buluşmaya çevrildiğini dile getirirken, Washington'ın Doğu Akdeniz'deki güç dengesini Yunanistan lehine değiştirmeye karar verdiğini iddia etti.

İefimerida gazetesi, görüşmelerdeki en önemli konunun F-16 olduğunu manşete taşıdı.

Yunan basınında F-16 paniği! Yunanistan’ın gözü Bakan Çavuşoğlu ziyaretine kilitlendi
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