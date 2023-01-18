Villaya uyuşturucu operasyonu

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, merkez Sarıçam ilçesinde bir uyuşturucu üretimi yaptığına dair ihbar üzerine harekete geçti. Savcılık tarafından alınan izinle villaya operasyon gerçekleştirildi. Villada yapılan aramada, iklimlendirme sistemi kullanarak bez torbalara ekili 8 kök kenevir bitkisi, 3 kilo kubar esrar maddesi, 1 kilo toz esrar maddesi, 1 adet hassas terazi, 1 adet kullanma aparatı ve iklimlendirme sistemi malzemeleri ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli adliyeye sevk edildi.