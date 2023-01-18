Uşak'ta vicdanları sızlatan olay! Tarla kenarında bulunan sırt çantasından bebek cesedi çıktı!

Uşak'ta meydana gelen olay vicdanları sızlattı. Alınan bilgiye göre, Fatih Mahallesi'ndeki Orhan Gazi Caddesi'nde küçükbaş hayvan çiftliği bulunan R.H, çiftliğinin karşısındaki boş tarlanın kenarında fermuarı kapalı bir sırt çantası buldu.Daha sonra R.H. bulduğu sırt çantasının içinde bebek cesedi olduğunu belirterek polisi aradı.112 Acil Çağrı Merkezi'ne bulunan ihbar sonrasında olay yerine polis ekipleri sevk edildi.SIRT ÇANTASINDAN İKİ GÜNLÜK BEBEK CESEDİPolis ve sağlık ekiplerinin incelemesi sonucu bir iki günlük olduğu tahmin edilen erkek bebeğin cenazesi, Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.Olaya ilişkin ekiplerce soruşturma başlatıldı.