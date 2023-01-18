Ukrayna’da hava taşıtı yere çakıldı! Ukrayna İçişleri Bakanı hayatını kaybetti

Rusya ile devam eden savaşta kayıpların yaşandığı Ukrayna’da bir hava taşıtının yere çakıldığı öğrenildi. Reuters haber ajansı, Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’nin ofisinden gelen açıklamalara dayandırdığı haberinde Brovary kentinde düşen hava taşıtının anaokuluna isabet ettiğini bildirdi. Kazada 16 kişi hayatını kaybederken, ölenlerin içerisinde Ukrayna İçişleri Bakanının da olduğu açıklandı.