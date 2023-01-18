Türkiye-İran sınır bölgesinde 4.5 büyüklüğünde deprem...
Son dakika haberi: Van'ın Başkale ilçesine 42 metre uzaklıkta olan İran'ın Hoy kentinde 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Son dakika haberi: İran'ın Hoy kentinde saat 17.55 sıralarında 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 7 kilometre derinliğinde gerçekleşen sarsıntı Türkiye'den de hissedildi.
VAN'DA DA HİSSEDİLDİ
Van'ın Başkale ve Saray ilçelerinde de hissedilen depreme ilişkin olumsuz bir ihbarda bulunulmadı.
Aynı bölgede bugün saat 13.08'de de 5.7 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti.
VAN'DA DA HİSSEDİLDİ
Van'ın Başkale ve Saray ilçelerinde de hissedilen depreme ilişkin olumsuz bir ihbarda bulunulmadı.
Aynı bölgede bugün saat 13.08'de de 5.7 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti.
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