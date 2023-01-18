Türkiye-İran sınır bölgesinde 4.5 büyüklüğünde deprem...

Son dakika haberi: İran'ın Hoy kentinde saat 17.55 sıralarında 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 7 kilometre derinliğinde gerçekleşen sarsıntı Türkiye'den de hissedildi.VAN'DA DA HİSSEDİLDİVan'ın Başkale ve Saray ilçelerinde de hissedilen depreme ilişkin olumsuz bir ihbarda bulunulmadı.Aynı bölgede bugün saat 13.08'de de 5.7 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti.