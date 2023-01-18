Tele1 ekranlarında akılalmaz diyalog! Ramazan Bayramı'nı hedef aldılar

Tele1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ'ın canlı yayında hapşırması üzerine başlayan diyalog İslam düşmanlığına kadar uzandı.Yanardağ'ın hapşırığı sonrası, 'Çok yaşa' diyen Emre Kongar, bu sözün iktidar tarafından yasaklandığını iddia ederek, ''Çok yaşa'yı bile çok görüyor bu iktidar bize. 'Çok yaşa' diyorsunuz, 'Siz Allah'a mı şirk koşuyorsunuz' diyerek araya giriyor iktidarın adamları. Ancak 'İyi yaşa diyebilirsin' falan diyerek müdahale ediyor.' ifadelerini kullandı.'Günaydın' demenin bile yasaklandığını öne süren Kongar, ''Günaydın' diyemiyorsun, 'Selamünaleyküm' diyeceksin diyorlar.' diye konuştu.Yanardağ ise 'Allah'ın selamı sizin üzerinize olsun' anlamına gelen 'Selamünaleyküm'ü hedef alarak, bunun Yahudi dilinden gelme bir söylem olduğunu savundu.'Birbirini kesen Araplar, birbirine karşı düşman olmadığını anlatmak istiyor. Bunda bir kutsiyet yok.' diye konuşan Yanardağ, 'Hocam selamünaleyküm ne anlama geliyor? Tam tercümeyi yaparsak. Selamünaleyküm, 'bütün barış üzerine olsun' demek. Araplar birbirini kestiği için, barış için geldiği için... Selamünaleyküm 'bütün barış üzerine olsun, ben dostum' demek. Türkçesi bunun 'Merhaba'dır.' dedi.Kongar, Türkiye'nin ortak değerinin kalmadığını savunarak, 'Ortak değerlerimiz kalmadı ya hu. Ramazan geliyor Ramazan'ın bitimindeki 'Şeker Bayramı'nın adını 'Ramazan' yapan 12 Eylül yönetimidir. 12 Eylül yönetimine kadar o bayramın adı Şeker Bayramı'ydı.' ifadelerini kullandı.