Selçuk Bayraktar’dan Ali Babacan’ın SİHA hazımsızlığına cevap...

BAYKAR Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar, yerli üretim İHA ve SİHA'ları hedef alan DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'a sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğraflarla yanıt verdi. Paylaşımında çocukların, vatandaşların ve Baykar çalışanlarının Bayraktar Kızılelma ile çekilen fotoğraflarına yer veren Bayraktar, "Ona sadece aziz milletimizin evlatları, mazlumun yedi iklim dört bucaktaki dostları dokunabilir..." dedi.

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan Fox TV'de katıldığı programda Baykar'ın ürettiği yerli ve milli savunma sanayi techizatlarını hedef almıştı.Babacan, İHA ve SİHA'lara yönelik 'Hükümet tarafından bunlar kutsal hale getirildi. Dokunanı yakarız deniyor. Kusura bakmasınlar ama biz dokunacağız' ifadelerini kullanmıştı.BAYKAR Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar, Babacan'a sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğraflarla yanıt verdi.'ONA SADECE AZİZ MİLLETİN EVLATLARI DOKUNABİLİR'Paylaşımında çocukların, vatandaşların ve Baykar çalışanlarının Bayraktar Kızılelma ile çekilen fotoğraflarına yer veren Bayraktar, 'Ona sadece aziz milletimizin evlatları, mazlumun yedi iklim dört bucaktaki dostları dokunabilir...' dedi.