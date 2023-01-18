PKK elebaşı Karasu'dan İmamoğlu'na 'ahmak' desteği: Süleyman Soylu'ya demişse ne olmuş yani

Terör örgütü PKK'nın elebaşlarından Mustafa Karasu, yayınladığı video ile İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na destek açıklaması yaptı.Örgütün yayın organında konuşan Karasu, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yu hedef alarak 'ahmak' ifadesini kullanmasına değindi. İmamoğlu'na arka çıkan PKK'lı Karasu, İBB Başkanı'nın yargılanmasına tepki göstererek'İmamoğlu'na yapılan HDP'ye yapılmıştır'ifadesini kullandı.PKK elebaşı Karasu şöyle konuştu:'İmamoğlu'na nasıl uydurmayla bilmem ahmak demiş ya ahmak diyebilir. Ne olacak yani? Yani o da zaten şeye söylemiş. Süleyman Soylu'ya söylemiş. Onun için ceza veriyor ya. İmamoğlu'na niye yapılıyorsa HDP'ye yapılan odur. HDP bir binada şey değil yasal kurulmuş bir parti de değil. Yani HDP kalkışmaların ortaya çıkardığı bir parti. Ve saldırılar daha da gelişebilir yani. Bu yönüyle Biz halka çağrı yapıyoruz. Halkımız bütün kurumlarına sahip çıkmalı, demokrasi mücadelesine katılmalı. AKP, MHP faşizmini yıkmak için saldırılar ne olursa olsun bu mücadele ısrar etmeli. Yoksa yok edecekler bizi. Yok olmamak için direneceksin.'