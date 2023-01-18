NATO'dan Rusya'yı kızdıracak hamle! O ülkeye uçak konuşlandırdı, amacı çok başka

Rusya-Ukrayna savaşı 24 Şubat 2022 tarihinden beri devam ederken, NATO'dan Rusya'yı kızdıracak bir hamle geldi. Reuters, bir NATO gözetleme uçağının askeri ittifakın doğu kanadını destelemek ve Rusya'nın askeri faaliyetlerini izlemek için Romanya'ya yerleştirildiğini açıkladı.Bükreş yakınlarındaki hava üssüne inen uçağın yanı sıra önümüzdeki günlerde iki tane daha uçağın aynı bölgeye iniş yapması bekleniyor. Uçakların, birkaç hafta boyunca bölgede kalacakları ifade edildi.Romanya Savuna Bakanı Angel Tilvar sosyal medya hesabından açıklama yaparak, "Rusya'nın Ukrayna'ya karşı başlattığı savaş bağlamında NATO, doğu kanadındaki askeri faaliyetleri gözetleme uçakları yardımı ile izleyecek" ifadelerine yer verdi. NATO Sözcüsü Oana Lungescu ise konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Rusya'nın Ukrayna'daki yasa dışı savaşı Avrupa'da barış ve güvenliği tehdit etmeye devam ederken, NATO'nun müttefik topraklarının her karışını koruma ve savunma kararlılığından şüphe duyulmamalıdır" dedi.NATO, geçen hafta Havadan Uyarı ve Kontrol Sistemi gözetleme uçaklarının Bükreş'te konuşlandırılacağını ve bu bölgedeki keşfin yalnızca NATO toprakları üzerinde olacağının altını çizmişti. Romanya'ya konuşlandırılan uçak Almanya'da bulunan 14 NATO gözetleme uçakalrından biri. Söz konusu uçak, yüzlerce kilometre ötedeki diğer uçakları tespit edebiliyor.