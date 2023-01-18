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Beyaz Gazete
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Meral Akşener: Başörtüsüyle ilgili yasal düzenlemeye ihtiyaç yok

Başörtüsü düzenlemesiyle ilgili konuşan İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "Halihazırda yürürlükte olan mevzuat da bunun için yeterlidir. Ne yasal ne de anayasal düzenlemeye ihtiyaç yoktur" dedi.

Ekleme: 18.01.2023 - 11:13 Güncelleme: 18.01.2023 - 11:23 / Editör: Ozge Selin
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün İstanbul’da Şule Yüksel Şenler Vakfı Hizmet Binası Açılış Programı'n başörtüsüne anayasal güvenceyle ilgili konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Düne kadar ahkam kesenler şimdi yan çiziyor. Anayasal teklifimizle ilgili ziyareti kabul etmediler, işte bunlar bu kadar dürüst. Başörütüsü ve aile konusunda ipe un serilmesini ne millet ne kadınlarımız affeder. 400'ün altında bir Meclis aritemetiği oluşursa millete gideriz." diyerek muhalefete tepki gösterdi.

"Yürürlükte olan mevzuat bunun için yeterli"
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözlerinin ardından İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener de gündemine başörtüsüne anayasal güvenceyi aldı.

Akşener, AK Parti'nin başörtüsünü anayasal güvence kapsamına almak için sunduğu teklifle ilgili, halihazırda yürürlükte olan mevzuatın bunun için yeterli olduğunu söyledi.

"Yasal ya da anayasal bir düzenlemeye ihtiyaç yok"
Konuyla ilgili sözlerine devam eden İyi Parti lideri, başörtüsüyle ilgili herhangi bir yasal ya da anayasal düzenlemeye ihtiyaç olmadığını belirtti.

Daha önce bu değişikliğin neden yapılmadığını soran Akşener, "Anayasada değişiklik lazımsa 20 yıldır neredeydiniz? 2010'daki referandumda bu değişikliği neden yapmadınız?" dedi.
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