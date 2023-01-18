Malatya'daki uyuşturucu operasyonunda 8 tutuklama

Malatya'da, polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 11 şüpheliden 8'i, tutuklandı.İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti şüphelilerine yönelik operasyon düzenledi. Belirlenen adreslere yapılan baskınlarda çeşitli miktarlarda uyuşturucu ele geçirildi, 11 şüpheli de gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 8'i, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı; 3'ü ise adli kontrolle serbest bırakıldı.Öte yandan şüphe üzerine durdurulan yolcu otobüsünde yapılan aramada, 6 kilo 70 gram skunk ele geçirildi; 1 şüpheli de gözaltına alındı.