İsveç'in ardından Finlandiya'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı alçakça hedef aldı: NATO'ya böyle zor girersiniz

NATO'ya üyelik için Türkiye'nin desteğine ihtiyacı olan Finlandiya'da, Iltalehti gazetesi yayınladığı karikatür ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan alçakça hedef alındı. Gazetede yayınlanan karikatür ile Cumhurbaşkanı Erdoğan ipte sallandırıldı ve domuz benzetmesi yapıldı. Geçtiğimiz günlerde İsveç'te PKK sempatizanları Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı başkent Stockholm’da belediye binasının karşısında Cumhurbaşkanının maketini ipte asmıştı.

İsveç'in ardından Finlandiya'da da Cumhurbaşkanı Erdoğan alçakça hedef alındı. Iltalehti gazetesinde yayınlanan karikatürde Cumhurbaşkanı Erdoğan domuza benzetilerek, ipte sallandırıldı. NATO'ya üyelik için Türkiye'nin desteğine ihtiyacı olan Finlandiya'dan konuya ilişkin açıklama henüz gelmedi.Finlandiya'nın en büyük gazetelerinden olan Iltalehti'de Cumhurbaşkanı Erdoğan hedef alınarak ipte sallandırıldığı, domuza benzetildiği bir karikatür yayınlandı.