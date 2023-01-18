  • USD: 18,77 - 18,80
  • EURO: 20,33 - 20,37
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

İsveç'e NATO yolu yeniden gözüktü mü? Bakan Akar'dan skandallara imza atan İsveç ile ilgili flaş açıklama

Bakan Akar, İsveç Savunma Bakanının Türkiye'ye gelme durumu olduğunu ifade ederek "Böyle bir planlama var. Gelişmeleri takip ediyoruz." sözlerine yer verdi.

İsveç'e NATO yolu yeniden gözüktü mü? Bakan Akar'dan skandallara imza atan İsveç ile ilgili flaş açıklama
Ekleme: 18.01.2023 - 12:19 Güncelleme: 18.01.2023 - 12:48 / Editör: Ozge Selin
İsveç'e NATO yolu yeniden gözüktü mü? Bakan Akar'dan skandallara imza atan İsveç ile ilgili flaş açıklama
Geçtiğimiz haftalarda İsveç'in başkenti Stockholm'de Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a PKK sempatizanlarının yaptığı alçak saldırı sonrasında İsveç'te skandal üstüne skandal yaşandı. İsveç skandallarına devam ederek 'bunun bir ifade özgürlüğü' olduğunu söyledi.

Yaşananların ardından ise başta Başkan Erdoğan ile Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu olmak üzere Ankara'dan İsveç'e çok sert tepkiler gitmiş, İsveç'le gerçekleştirilecek NATO görüşmeleri iptal edilmişti. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Bakan Akar, İsveç Savunma Bakanının Türkiye'ye gelme durumu olduğunu ifade ederek ' Böyle bir planlama var. Gelişmeleri takip ediyoruz.' sözlerine yer verdi.

BAKAN ÇAVUŞOĞLU'NDAN TEPKİ
Bakan Çavuşoğlu, dün düzenlediği basın toplantısında İsveç'e tepki göstererek, 'Savcılığın 'soruşturmaya gerek yoktur' kararı son derece absürt. Hepimiz hukukun üstünlüğünü biliyoruz. Bu eylem teröristler tarafından terör propagandası ile yapılıyor. İsveç in bunlarla mücadele sözü var. Bu saldırı, provokasyon ırkçı bir saldırı. Irkçılık İsveç'te suç mu, değil mi? Onun cevabını versinler. Nefret suçu içeriyor mu? Evet içeriyor. Nefret suçu İsveç'te suç mu değil mi bunun cevabını versinler. Bu ırkçı ve nefret suçu içeren bir eylemdir. Kimse bize İsveç'te ifade özgürlüğü var diye bizi kandırmaya çalışmasın. Bu Irkçı ve nefret suçu içeren bir eylemdir. İsveç in kelime oyunlarıyla bizi oyaladığını düşünüyorsa kendini aldatıyor. Ya teröristlerin döşediği bu mayınlara kurban olacaklar ya da hepimizin güvenliğini düşünerek, imzaladığımız ahitnameyi uygulayarak ileri yürüyeceğiz. Burada da tercih İsveç'in' sözlerine yer verdi.


GÜNÜN ÇOK İZLENEN VİDEOLARI
CHP'den seçim çalışması: Rakı ve zemzem ısmarlayın
Yunanistan'a kaçmayan çalışan 3 FETÖ'cü yakalandı!
TBMM Dışişleri Komisyonu'nda altı kanun teklifi kabul edildi!
Lavrov'dan Batı'ya Hitler benzetmesi...
Binali Yıldırım kaza sonrası ilk kez Meclis'e geldi
Tunç Soyer'i eleştirdiği için görevden alınan Saadet Partisi eski Eyüpsultan İlçe Başkanı Emre Ustaosmanoğlu AK Parti'ye katıldı
İbrahim Haskoloğlu'ndan Trabzonlulara haddi aşan sözler: Çernobil artıkları...
Ahmet Türk: 6'lı masa Babacan'ın söylediklerinin altına imza atsın
PKK elebaşı Karasu'dan İmamoğlu'na 'ahmak' desteği: Süleyman Soylu'ya demişse ne olmuş yani
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu: İstanbul Havalimanı'nda hem THY büyüyecek hem de çeşitlilik artacak
HDP'li Ahmet Türk'ten Kılıçdaroğlu'na şartlı onay: Uygun aday ama bizim de taleplerimiz var
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan Meral Akşener'e başörtüsü sert tepki!
Helikopter kazasında sabotaj şüphesi
Başkan Erdoğan'dan seçim için 14 Mayıs'ı işaret etti: Millet 73 yıl sonra aynı gün 6'lı masaya yanıt verecek.
Bakan Bilgin'den yeni açıklama! EYT ne zaman Meclis'e gelecek?
İsveç'e NATO yolu yeniden gözüktü mü? Bakan Akar'dan skandallara imza atan İsveç ile ilgili flaş açıklama
NATO'dan Rusya'yı kızdıracak hamle! O ülkeye uçak konuşlandırdı, amacı çok başka
İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden görülmemiş ihale: 171 bin TL'ye heykel saydırdılar
Yunan basınında F-16 paniği! Yunanistan’ın gözü Bakan Çavuşoğlu ziyaretine kilitlendi
İsveç'in ardından Finlandiya'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı alçakça hedef aldı: NATO'ya böyle zor girersiniz
19 il için sarı ve turuncu kodlu uyarı

19 il için sarı ve turuncu kodlu uyarı

ABD’de büyük kriz! Biden malikanesinin yeni fotoğrafları şoke etti: Yıllarca burada tutulmuş!

ABD’de büyük kriz! Biden malikanesinin yeni fotoğrafları şoke etti: Yıllarca burada tutulmuş!

Almanya’da bir cenaze skandalı daha! Ölen annesine mektup yazdılar cevap alınamayınca... .

Almanya’da bir cenaze skandalı daha! Ölen annesine mektup yazdılar cevap alınamayınca... .

Dünyanın en yaşlı insanıydı! İşte tanıklık ettiği 49 tarihi olay

Dünyanın en yaşlı insanıydı! İşte tanıklık ettiği 49 tarihi olay

'Yok artık' dedirten olay: Eve servis 'diş hekimi' inşaat işçisi çıktı

'Yok artık' dedirten olay: Eve servis 'diş hekimi' inşaat işçisi çıktı

Aydın'dan kahreden haber: Anne ve 2 çocuğu hayatını kaybetti...

Aydın'dan kahreden haber: Anne ve 2 çocuğu hayatını kaybetti...