İsveç'e NATO yolu yeniden gözüktü mü? Bakan Akar'dan skandallara imza atan İsveç ile ilgili flaş açıklama

Geçtiğimiz haftalarda İsveç'in başkenti Stockholm'de Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a PKK sempatizanlarının yaptığı alçak saldırı sonrasında İsveç'te skandal üstüne skandal yaşandı. İsveç skandallarına devam ederek 'bunun bir ifade özgürlüğü' olduğunu söyledi.Yaşananların ardından ise başta Başkan Erdoğan ile Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu olmak üzere Ankara'dan İsveç'e çok sert tepkiler gitmiş, İsveç'le gerçekleştirilecek NATO görüşmeleri iptal edilmişti. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Bakan Akar, İsveç Savunma Bakanının Türkiye'ye gelme durumu olduğunu ifade ederek ' Böyle bir planlama var. Gelişmeleri takip ediyoruz.' sözlerine yer verdi.Bakan Çavuşoğlu, dün düzenlediği basın toplantısında İsveç'e tepki göstererek, 'Savcılığın 'soruşturmaya gerek yoktur' kararı son derece absürt. Hepimiz hukukun üstünlüğünü biliyoruz. Bu eylem teröristler tarafından terör propagandası ile yapılıyor. İsveç in bunlarla mücadele sözü var. Bu saldırı, provokasyon ırkçı bir saldırı. Irkçılık İsveç'te suç mu, değil mi? Onun cevabını versinler. Nefret suçu içeriyor mu? Evet içeriyor. Nefret suçu İsveç'te suç mu değil mi bunun cevabını versinler. Bu ırkçı ve nefret suçu içeren bir eylemdir. Kimse bize İsveç'te ifade özgürlüğü var diye bizi kandırmaya çalışmasın. Bu Irkçı ve nefret suçu içeren bir eylemdir. İsveç in kelime oyunlarıyla bizi oyaladığını düşünüyorsa kendini aldatıyor. Ya teröristlerin döşediği bu mayınlara kurban olacaklar ya da hepimizin güvenliğini düşünerek, imzaladığımız ahitnameyi uygulayarak ileri yürüyeceğiz. Burada da tercih İsveç'in' sözlerine yer verdi.