İstanbul'da kamyon kasasında 23 düzensiz göçmen ile 2 FETÖ şüphelisi yakalandı

İstanbul'da park halindeki bir kamyonun kasasında 23 düzensiz göçmen ile haklarında Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliğinden kaydı bulunan 2 şüpheli yakalandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, göçmen kaçakçılığıyla ilgili şüphelilerin yakalanması ve suçların önlenmesine yönelik çalışma kapsamında Oruçreis Mahallesi'nde uygulama yaptı.Şüphe üzerine park halindeki bir kamyonun etrafında bulunan 3 şüphelinin üstünü arayan ekipler, araçta 9 uyuşturucu hap buldu.Kamyonun kasasında yakalanan 25 kişiden 23'ünün yabancı uyruklu olduğu, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalıştığı tespit edilen 2 şüphelinin ise FETÖ üyeliğinden kaydı olduğu belirlendi.Emniyetteki işlemlerinin ardından 23 düzensiz göçmen geri gönderme merkezine sevk edildi.