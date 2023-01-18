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İstanbul’da 2 yaşındaki çocuğa dehşeti yaşatmışlardı! Kreş canilerinin soruşturması tamamlandı .

İstanbul Zeytinburnu’nda özel bir kreşte 2 yaşındaki çocuğun darbedildiği görüntüler tüyleri diken diken etmişti. Olayın ardından küçük çocuğa şiddet uyguladıkları iddiasıyla iki kadın görevli hakkında başlatılan soruşturma tamamlandı. Şüpheliler hakkında "Kasten yaralama" suçundan ayrı ayrı 1 yıl 6 aydan 4 yıl 6 aya kadar hapis talep edildi. .

Ekleme: 18.01.2023 - 15:51 Güncelleme: 18.01.2023 - 15:55 / Editör: Ozge Selin
İstanbul’da 2 yaşındaki çocuğa dehşeti yaşatmışlardı! Kreş canilerinin soruşturması tamamlandı .Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, S. A.'nın kızının Zeytinburnu'nda bulunan bakım evine gittiği, kızın kreşten geldiğinde bacağında morluklar olduğu, bu nedenle okul görevliler hakkında şikayette bulunduğuna yer verildi.

İddianamede Adli Tıp Kurumu'ndan alınan raporda, Ö. D.'nin hayati tehlike geçirmediği basit tıbbi bir müdahale ile giderilebilecek şekilde yaralandığı belirtildi.

ÇOCUK UYUMADIĞI İÇİN KIZMIŞLAR

İddianamede görüntüleri inceleyen bilirkişi raporuna da yer verildi. Raporda, görevliler Elif Yaren G. ve Yasemin Ç. küçük kız çocuğunu ayağından sallarken çocuğun ayağından tuttukları, bu şekilde salladıkları ancak çocuğun uyumadığı için çocuğa kızdıkları ve yastık ile birlikte çocuğu hızlıca kaldırıp tekrar ayaklarına bıraktıkları ifade edildi. Görüntülerin devamında ise çocuğu hızlıca sağa sola salladıkları elini ve ayaklarını tuttukları, her iki kadınında çocuğa kızdıkları, çocuğun ayaklarını oynatmasına izin vermedikleri aktarıldı..

ANNENİN ŞİKAYETÇİ OLMAMASI İÇİN ÇOCUĞUNA ÜCRETSİZ BAKMAYI TEKLİF ETMİŞLER

İddianamede şikayetçi S. A.'nın ifadesine de yer verildi. S.A. ifadesinde 'Ben kızımdaki darp izlerini fark etmemle olaydan haberdar oldum. Kızım o tarihlerde 23 aylıktı. Bunun üzerine kuruma müracaat ettim. Kurum tarafından yalnızca 28 Nisan tarihine ait görüntüler izletildi. Bu esnada, kızımın hırpalandığını görmekle çok üzüldüm ve ağladığımdan devamını getiremedim. Kurum yetkilileri önceki tarihli görüntülerin sistemde yüklü olduğunu ve istediğim zaman izleyebileceğimi, şeffaf olduklarını söylediler. Olayı şikayet konusu etmemem için beni ikna etmeye çalıştılar. Kızımı ücretsiz kabul etmeyi vaat ettiler. Bunu kabul etmedim ve kızımı o kurumdan aldım. Kızımın dört ya da beş ay öncesine kadar devam ettiği kreşteki idareciler ve kızıma nezaret eden personelden şikayetçiyim. Kızım, kendisine nezaret eden Elif Yaren G. ve Yasemin C. İsimli personeller tarafından darp edilmiştir. Söz konusu kurumun idarecileri Kübra K. ve Sevgi Ö. İse bu durumu gizlemeye çalışmışlardır' ifadelerine yer verildi..

2 GÖREVLİ İÇİN AYRI AYRI 4 YIL 6 AYA KADAR HAPİS İSTENİYOR

İddianamede şüphelilerin savcılık ifadelerinde, herhangi bir çocuğu darbetmediklerini söyleyerek suçlamaları reddetti. Elif Yaren G. ve Yasemin Ç.'nin çocuğun uyumaması üzerine yastıkla başına bastırdıkları, yüzünü örterek ellerine ve ayaklarına bastırdıkları değerlendirilen iddianame dava açmak için yeterli delilin bulunduğu belirtildi. İddianamede Elif Yaren G. ve Yasemin Ç. için 'Kasten yaralama' suçundan ayrı ayrı 1 yıl 6 aydan 4 yıl 6 aya kadar hapis cezası ile cezalandırılmaları talep edildi. İddianame Bakırköy Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. Şüphelilerin önümüzdeki günlerde hakim karşısına çıkması bekleniyor..

İstanbul’da 2 yaşındaki çocuğa dehşeti yaşatmışlardı! Kreş canilerinin soruşturması tamamlandı .

OLAYIN GEÇMİŞİ

Korkunç olay İstanbul Zeytinburnu'nda özel kreşte yaşandı… 22 aylık kızının dövüldüğünü iddia eden kadın, sağlık raporu ve kamera görüntüleriyle savcılığa şikayette bulundu.

Kreşe verdiği bebeğinin bacakları başta olmak üzere çeşitli yerlerinde morluklar gören S.A'nın, okul yönetimini aradığında bebeğe, matara ve oyuncakların çarptığı söylendi.

Bir arkadaşının uyarısıyla okula giderek güvenlik kamerası görüntülerini izleyen anne, gözyaşları içinde kaldı. Görüntülerde çocuğunun dövüldüğünü gören S.A, karakola giderek şikayetçi oldu.

İstanbul’da 2 yaşındaki çocuğa dehşeti yaşatmışlardı! Kreş canilerinin soruşturması tamamlandı .

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