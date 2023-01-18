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İbrahim Haskoloğlu'ndan Trabzonlulara haddi aşan sözler: Çernobil artıkları...

Sosyal medya fenomeni İbrahim Haskoloğlu'nun Trabzon başta olmak üzere Karadeniz'i hedef alan çirkin söylemine tepki yağdı. Haskaloğlu, Twitch yayınında gerginlik yaşadığı bir kişiye 'Çenobil artıkları' ifadesini kullandı. Haskoloğlu daha önce de benzer cevaplar vererek tepki çekmişti.

İbrahim Haskoloğlu'ndan Trabzonlulara haddi aşan sözler: Çernobil artıkları...
Ekleme: 18.01.2023 - 16:27 Güncelleme: 18.01.2023 - 16:34 / Editör: Ozge Selin
İbrahim Haskoloğlu'ndan Trabzonlulara haddi aşan sözler: Çernobil artıkları...
Sosyal medya fenomeni İbrahim Haskoloğlu'nun kendisini eleştiren Trabzonlu bir vatandaşa, 'Çernobil artıkları' yanıtını vermesi büyük tepki çekti. Haskoloğlu, daha önce de benzer yanıtlar vermişti.

SKANDAL SÖZLER: ÇERNOBİL ARTIKLARI!

İbrahim Haskoloğlu, Twitch yayınında haddini aşan ifadeler kullandı. Kendisini eleştiren Trabzonlu vatandaşlara skandal ifadeler kullanan Haskoloğlu, 'Sakın özür dileme! Ben bunların alayı gelsin hiçbirinden özür dilemem. Yanlış bir şey yapmadım. Bunların alayı gelsin. Ne diyor bu? Arkadaşlar bu da Çernobil! Bu Çernobil artıklarından banane ya? Bunlar da hep bana bulaşıyor.' dedi.

İbrahim Haskoloğlu'ndan Trabzonlulara haddi aşan sözler: Çernobil artıkları...

SİCİLİ KABARIK

Haskaloğlu daha önce de, tartıştığı Trabzonlu ve Karadenizli vatandaşlara 'Çernobil' imasında bulunmuştu. Özelden kendisine hakaret etmeden durumu yazan kişilere de, 'Uza! Çernobil...' gibi cevaplar vermişti.

OLAY BÜYÜYÜNCE KIVIRDI, YALANA BAŞVURDU

Haskoloğlu'nun Twitch yayınında birden fazla kişiye Çernobil yanıtını verdiği anlaşılıyor. Haskoloğlu, kendisine yazan kişinin kullanıcı adının 'Çernobil artığı' olduğunu öne sürdü. Ancak kullanıcının adının böyle olmadığı net şekilde görüldü. Haskoloğlu'nun iki kez farklı kişilere bu ifadeyi kullanması, daha önce farklı kişilerle benzer ifadelerle tartışması yalanını gözler önüne serdi.

İbrahim Haskoloğlu'ndan Trabzonlulara haddi aşan sözler: Çernobil artıkları...


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