HDP'li Ahmet Türk'ten Kılıçdaroğlu'na şartlı onay: Uygun aday ama bizim de taleplerimiz var

Seçime sayılı zaman kala Cumhur İttifak'ı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın adaylığı etrafında birlik olurken, Millet İttifakı'nın ise henüz cumhurbaşkanı adayı belli değil.CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu aday olmak istediğini açıkça dile getirse de altılı masanın en büyük ikinci mensubu İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in buna sıcak bakmadığı biliniyor. Akşener'in, CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu veya ABB Başkanı Mansur Yavaş'ı aday göstermek istediği sıkça gündeme geliyor.Altılı masanın diğer ortaklarından Gelecek ve DEVA partilerinden ise ayrı açıklamalar geliyor. DEVA Partisi lideri Ali Babacan, aday gösterilirse seçileceğini ve en iyi şekilde yöneteceğini söylerken, Gelecek Partisi İstanbul İl Başkanı İsa Mesih Şahin ise, 'masadaki en doğru adayın Davutoğlu' olduğunu ifade etti.Kılıçdaroğlu'nun aday olmasını isteyen altılı masanın gizli ortağı HDP ise yakın zamanda 'kendi adaylarıyla' seçime gireceklerini duyurdu. Buldan'ın bu açıklaması "rest" olarak yorumlandı. Tüm bu yaşanan gelişmelerin ardından HDP cephesinden yeni bir açıklama daha geldi.Eski HDP Mardin Belediye Başkanı Ahmet Türk, Gazete Duvar'a yaptığı açıklamalarda, Kemal Kılıçdaroğlu'nun uygun bir aday olduğunu söyledi. CHP liderin ismi geçenler arasında en tecrübeli kişi olduğuna dikkati çeken Türk, "Altılı masanın aday kararına ilişkin bir söz söyleyemem. Bizim seçmenimizin tercihi yine Kılıçdaroğlu’ndan yana olur. Kılıçdaroğlu tecrübeli bir siyasetçi ve her gün kürsüde halka vaatlerde bulunuyor. Başka bir aday ortaya çıkarsa bu vaatler de havada kalır. Bence Kılıçdaroğlu uygun bir aday. Konuşulan isimler içinde de en deneyimlisi" dedi.Türk açıklamalarına 'şartları' olduğunu da ekleyerek şöyle konuştu:"Ama bizim de taleplerimiz var. Demokrasi adına, hak ve özgürlükler adına masanın neleri yapacağını, projelerini açıklaması lazım."