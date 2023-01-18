FETÖ üyelerini kaçırırken yakalandılar

İstanbul’da FETÖ üyelerini düzensiz kaçak göçmenlerle birlikte yurt dışına kaçırmak isteyen üç kişi suçüstü yakalandı. Aracın kasasından 23 kaçak göçmen ve iki FETÖ Üyesi çıktı.

Esenler İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri; geçtiğimiz günlerde gece saat 01.30 sıralarında Oruç Reis Mahallesi Aydın Caddesi üzerinde park halinde bulunan kapalı kasa bir aracı kontrol etti. Araçta bulunan Cengiz S. (26), Selim Y. (29) ve Süleyman T. (25) isimli üç kişi araçlarının lastikleri patladığı için durmak zorunda kaldıklarını söyledi. Lastiği patlak olmayan aracın kasasını kontrol eden Esenler İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri, aracın kasasında Afganistan ve Filistin uyruklu 23 düzensiz kaçak göçmen buldu. Araçta dokuz uyuşturucu hap da bulundu. Aracın kasasından Hayrettin K. (36) ve Şaban B. (28) isimli iki FETÖ üyesi de çıktı. 2016 ve 2017 yıllarında "Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak" suçundan işlem yapılan iki kişinin aranma kaydı olmadığı fakat düzensiz kaçak göçmenlerin arasında yurt dışına kaçmaya çalıştıkları ifade edildi.