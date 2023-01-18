FETÖ firarisi tavan arasında yakalandı

İstanbul’da bir FETÖ firarisi, saklandığı adresin tavan arasındaki gizli bölmede yakalandı.

İstanbul'un Beyoğlu İlçesi'ne bağlı Keçicipiri Mahallesi'nde bulunan bir adreste FETÖ firarisi bir kadının saklandığını tespit eden Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri adrese operasyon düzenledi.49 yaşındaki A.Y. isimli FETÖ firarisi; söz konusu adresin tavan arasındaki gizli bölmede yakalanarak gözaltına alındı. FETÖ Üyeliği suçundan arandığı tespit edilen A.Y. isimli kadın tutuklanarak cezaevine gönderildi.