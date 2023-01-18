Dünyanın en yaşlı insanıydı! İşte tanıklık ettiği 49 tarihi olay

'Dünyanın en yaşlı insanı' unvanını taşıyan 118 yaşındaki Fransız rahibe Lucile Randon, yaşamını yitirdi. Ülke basınındaki haberlere göre, Randon'ın kaldığı Fransa'nın güneyindeki Toulon kentindeki bakımevinin yetkilileri, rahibenin dün yatağında hayatını kaybettiğini belirtti.Yetkililer, 'Duayen hemşire Andre' olarak da anılan Rahibe Randon'un ölümünden üzüntü duyduklarını ancak kendisinin uzun zamandır ölümü arzuladığını ifade etti.Geçen yıl 25 Nisan'dan bu yana dünyanın en yaşlı insanı unvanını elinde bulunduran Şubat 1904 doğumlu Rahibe Lucile Randon, 2021 yılının başında Kovid-19 atlatmıştı.Rahibe, daha önceki demeçlerinde de ölmekten korkmadığını sıklıkla dile getirmişti. Ailesiyle mutlu olduğunu söyleyen yaşlı kadın yine de büyükbabası ve büyükannesi ile ağabeyine kavuşmak istediğini söylemişti.İşte resmen bir ayaklı tarih olan Randon'un şahitlik ettiği 47 önemli tarihi olay:1. 1905: Birinci Rus devrimi2. 1914: Birinci Dünya Savaşı başladı3. 1917: Rusya'da komünizmin ilan edildi4. 1918: İspanyol gribi salgını5. 1921: Çin'de komünizmin yükselişi6. 1924: Stalin'in Rusya'da yönetimi devralması7. 1927: Lindbergh Paris'e ilk aktarmasız uçuş8. 1934: Hitler'in Almanya'daki yükselmesi9. 1939: İkinci Dünya Savaşı'nın başladı10. 1941: Holokost11. 1945: İlk nükleer patlama yaşandı12. 1947: Hindistan bağımsızlığını kazandı.13. 1948: İsrail kuruldu14. 1949: NATO kuruldu15. 1950: Kore savaşı başladı16. 1952: İngiltere'de II. Elizabeth taç giydi17. 1953: DNA keşfedildi18. 1955: Rosa Parks sivil haklar hareketi başladı19. 1958: ABD ilk uyduyu fırlattı20. 1959: Castro Küba'yı ele geçirdi21. 1961: Berlin Duvarı inşa edildi22. 1962: Küba füze krizi yaşandı23. 1963: Kennedy suikastı24. 1966: Mao rakiplerini tasfiye etti25. 1967: Altı Gün Savaşı26. 1968: Martin Luther King öldürüldü27. 1969: Ay'a ayak basıldı28. 1975 Vietnam savaşı sona erdi29. 1976: Concorde hava yolculuğu anlayışını değiştirdi30.1977: Personel Computer anlayışı gelişmeye başladı31. 1979: İran'da İslam Cumhuriyeti doğdu32. 1983: İnternet doğdu33. 1989: Berlin Duvarı yıkıldı34. 1991: Amerika Ortadoğu'da savaşa girdi35. 1992: Soğuk Savaş sona erdi36. 1994: Ruanda Soykırımı37. 1999: NATO Kosova'da ilk bağımsız saldırısını gerçekleştirdi38. 2001: New York'a 11 Eylül terör saldırıları gerçekleşti39. 2003: ABD, Afganistan'ı işgal etti40. 2003: ABD Irak'ı işgal etti41. 2007: iPhone piyasaya sürüldü42. 2008: Küresel ekonomik çöküş yaşandı43. 2011: Suriye savaşı başladı44. 2012: Tanrı parçacığı keşfedildi45: 2016: Trump ABD başkanı seçildi46. 2019: Hong Kong protestoları47. 2020: Korona küresel salgını48. 2022: Rusya-Ukrayna savaşı başladı49. 2022: Dünya nüfusu 8 milyarı geçti