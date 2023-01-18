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Dünyanın en yaşlı insanıydı! İşte tanıklık ettiği 49 tarihi olay

'Dünyanın en yaşlı insanı' unvanını taşoyan 118 yaşındaki Fransız rahibe Lucile Randon'un yaşamını yitirdi. İşte resmen bir ayaklı tarih olan Randon'un şahitlik ettiği 47 önemli tarihi olay...

Ekleme: 18.01.2023 - 10:54 Güncelleme: 18.01.2023 - 10:57 / Editör: Ozge Selin
Dünyanın en yaşlı insanıydı! İşte tanıklık ettiği 49 tarihi olay
'Dünyanın en yaşlı insanı' unvanını taşıyan 118 yaşındaki Fransız rahibe Lucile Randon, yaşamını yitirdi. Ülke basınındaki haberlere göre, Randon'ın kaldığı Fransa'nın güneyindeki Toulon kentindeki bakımevinin yetkilileri, rahibenin dün yatağında hayatını kaybettiğini belirtti.

Yetkililer, 'Duayen hemşire Andre' olarak da anılan Rahibe Randon'un ölümünden üzüntü duyduklarını ancak kendisinin uzun zamandır ölümü arzuladığını ifade etti.

Geçen yıl 25 Nisan'dan bu yana dünyanın en yaşlı insanı unvanını elinde bulunduran Şubat 1904 doğumlu Rahibe Lucile Randon, 2021 yılının başında Kovid-19 atlatmıştı.

Rahibe, daha önceki demeçlerinde de ölmekten korkmadığını sıklıkla dile getirmişti. Ailesiyle mutlu olduğunu söyleyen yaşlı kadın yine de büyükbabası ve büyükannesi ile ağabeyine kavuşmak istediğini söylemişti.

İşte resmen bir ayaklı tarih olan Randon'un şahitlik ettiği 47 önemli tarihi olay:

1. 1905: Birinci Rus devrimi

2. 1914: Birinci Dünya Savaşı başladı

3. 1917: Rusya'da komünizmin ilan edildi

4. 1918: İspanyol gribi salgını

5. 1921: Çin'de komünizmin yükselişi

6. 1924: Stalin'in Rusya'da yönetimi devralması

7. 1927: Lindbergh Paris'e ilk aktarmasız uçuş

8. 1934: Hitler'in Almanya'daki yükselmesi

9. 1939: İkinci Dünya Savaşı'nın başladı

10. 1941: Holokost

11. 1945: İlk nükleer patlama yaşandı

12. 1947: Hindistan bağımsızlığını kazandı.

13. 1948: İsrail kuruldu

14. 1949: NATO kuruldu

15. 1950: Kore savaşı başladı

16. 1952: İngiltere'de II. Elizabeth taç giydi

17. 1953: DNA keşfedildi

18. 1955: Rosa Parks sivil haklar hareketi başladı

19. 1958: ABD ilk uyduyu fırlattı

20. 1959: Castro Küba'yı ele geçirdi

21. 1961: Berlin Duvarı inşa edildi

22. 1962: Küba füze krizi yaşandı

23. 1963: Kennedy suikastı

24. 1966: Mao rakiplerini tasfiye etti

25. 1967: Altı Gün Savaşı

26. 1968: Martin Luther King öldürüldü

27. 1969: Ay'a ayak basıldı

28. 1975 Vietnam savaşı sona erdi

29. 1976: Concorde hava yolculuğu anlayışını değiştirdi

30.1977: Personel Computer anlayışı gelişmeye başladı

31. 1979: İran'da İslam Cumhuriyeti doğdu

32. 1983: İnternet doğdu

33. 1989: Berlin Duvarı yıkıldı

34. 1991: Amerika Ortadoğu'da savaşa girdi

35. 1992: Soğuk Savaş sona erdi

36. 1994: Ruanda Soykırımı

37. 1999: NATO Kosova'da ilk bağımsız saldırısını gerçekleştirdi

38. 2001: New York'a 11 Eylül terör saldırıları gerçekleşti

39. 2003: ABD, Afganistan'ı işgal etti

40. 2003: ABD Irak'ı işgal etti

41. 2007: iPhone piyasaya sürüldü

42. 2008: Küresel ekonomik çöküş yaşandı

43. 2011: Suriye savaşı başladı

44. 2012: Tanrı parçacığı keşfedildi

45: 2016: Trump ABD başkanı seçildi

46. 2019: Hong Kong protestoları

47. 2020: Korona küresel salgını

48. 2022: Rusya-Ukrayna savaşı başladı

49. 2022: Dünya nüfusu 8 milyarı geçti
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