Dünyanın en yaşlı insanıydı! İşte tanıklık ettiği 49 tarihi olay
'Dünyanın en yaşlı insanı' unvanını taşoyan 118 yaşındaki Fransız rahibe Lucile Randon'un yaşamını yitirdi. İşte resmen bir ayaklı tarih olan Randon'un şahitlik ettiği 47 önemli tarihi olay...
'Dünyanın en yaşlı insanı' unvanını taşıyan 118 yaşındaki Fransız rahibe Lucile Randon, yaşamını yitirdi. Ülke basınındaki haberlere göre, Randon'ın kaldığı Fransa'nın güneyindeki Toulon kentindeki bakımevinin yetkilileri, rahibenin dün yatağında hayatını kaybettiğini belirtti.
Yetkililer, 'Duayen hemşire Andre' olarak da anılan Rahibe Randon'un ölümünden üzüntü duyduklarını ancak kendisinin uzun zamandır ölümü arzuladığını ifade etti.
Geçen yıl 25 Nisan'dan bu yana dünyanın en yaşlı insanı unvanını elinde bulunduran Şubat 1904 doğumlu Rahibe Lucile Randon, 2021 yılının başında Kovid-19 atlatmıştı.
Rahibe, daha önceki demeçlerinde de ölmekten korkmadığını sıklıkla dile getirmişti. Ailesiyle mutlu olduğunu söyleyen yaşlı kadın yine de büyükbabası ve büyükannesi ile ağabeyine kavuşmak istediğini söylemişti.
İşte resmen bir ayaklı tarih olan Randon'un şahitlik ettiği 47 önemli tarihi olay:
1. 1905: Birinci Rus devrimi
2. 1914: Birinci Dünya Savaşı başladı
3. 1917: Rusya'da komünizmin ilan edildi
4. 1918: İspanyol gribi salgını
5. 1921: Çin'de komünizmin yükselişi
6. 1924: Stalin'in Rusya'da yönetimi devralması
7. 1927: Lindbergh Paris'e ilk aktarmasız uçuş
8. 1934: Hitler'in Almanya'daki yükselmesi
9. 1939: İkinci Dünya Savaşı'nın başladı
10. 1941: Holokost
11. 1945: İlk nükleer patlama yaşandı
12. 1947: Hindistan bağımsızlığını kazandı.
13. 1948: İsrail kuruldu
14. 1949: NATO kuruldu
15. 1950: Kore savaşı başladı
16. 1952: İngiltere'de II. Elizabeth taç giydi
17. 1953: DNA keşfedildi
18. 1955: Rosa Parks sivil haklar hareketi başladı
19. 1958: ABD ilk uyduyu fırlattı
20. 1959: Castro Küba'yı ele geçirdi
21. 1961: Berlin Duvarı inşa edildi
22. 1962: Küba füze krizi yaşandı
23. 1963: Kennedy suikastı
24. 1966: Mao rakiplerini tasfiye etti
25. 1967: Altı Gün Savaşı
26. 1968: Martin Luther King öldürüldü
27. 1969: Ay'a ayak basıldı
28. 1975 Vietnam savaşı sona erdi
29. 1976: Concorde hava yolculuğu anlayışını değiştirdi
30.1977: Personel Computer anlayışı gelişmeye başladı
31. 1979: İran'da İslam Cumhuriyeti doğdu
32. 1983: İnternet doğdu
33. 1989: Berlin Duvarı yıkıldı
34. 1991: Amerika Ortadoğu'da savaşa girdi
35. 1992: Soğuk Savaş sona erdi
36. 1994: Ruanda Soykırımı
37. 1999: NATO Kosova'da ilk bağımsız saldırısını gerçekleştirdi
38. 2001: New York'a 11 Eylül terör saldırıları gerçekleşti
39. 2003: ABD, Afganistan'ı işgal etti
40. 2003: ABD Irak'ı işgal etti
41. 2007: iPhone piyasaya sürüldü
42. 2008: Küresel ekonomik çöküş yaşandı
43. 2011: Suriye savaşı başladı
44. 2012: Tanrı parçacığı keşfedildi
45: 2016: Trump ABD başkanı seçildi
46. 2019: Hong Kong protestoları
47. 2020: Korona küresel salgını
48. 2022: Rusya-Ukrayna savaşı başladı
49. 2022: Dünya nüfusu 8 milyarı geçti
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