Deniz ulaşımında lodos engeli: İDO, BUDO ve vapur seferleri iptal edildi.

Marmara Bölgesinde etkili olan kuvvetli lodos nedeniyle BUDO ve İDO bugün yapacakları bazı seferlerin iptal edildiğini duyurdu. Aynı zamanda İstanbul'da da olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı vapur seferleri iptal edildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün Marmara Bölgesini etkisi altına alan elverişsiz hava şartları sebebiyle BUDO ve İDO bugün yapacakları bazı seferlerin iptal edildiğini duyurdu.Şehir Hatları AŞ'nin internet sitesinde yer alan duyuruda, Bostancı-Moda-Kadıköy-Kabataş, Bostancı-Karaköy-Kabataş, Maltepe-Adalar, Beşiktaş-Adalar, Avcılar-Bostancı, Avcılar-Bakırköy-Yenikapı-Kadıköy ve Aşiyan-Anadolu Hisarı-Küçüksu (ring hattı) seferlerinin hava muhalefeti (lodos) sebebiyle yapılamadığı bildirildi.İDO'nun internet sitesinde yer alan duyuruya göre, Bandırma-Yenikapı-Kadıköy 07.45 seferi de olumsuz hava koşulları dolayısıyla gerçekleştirilemedi.Bursa Deniz Otobüsleri'nde (BUDO) iptal edilen seferler, '07.00'deki Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 08.30'daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya), saat 09.30'daki Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci), saat 09.30'daki Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas), 10.00'daki Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) ve saat 10.30'daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)' şeklinde sıralandı.İstanbul Deniz Otobüsü (İDO) için iptal edilen seferler, 'Bursa-Armutlu-Armutlu Tatil Köyü-Yenikapı-Kadıköy 18.01.2023 07:30, Bandırma-Yenikapı-Kadıköy 18.01.2023 07:45' şeklinde açıklandı.