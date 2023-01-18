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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Sudan heyetini kabul etti!

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Sudan Kabine Bakanı Hüseyin Osman Elderi ile Sudan Tarım Bakanı Ebu Bekir El Beşiri'nin de yer aldığı, Sudan heyetini kabul etti.

Ekleme: 18.01.2023 - 22:00 Güncelleme: 18.01.2023 - 22:00 / Editör: Ozge Selin
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Sudan heyetini kabul etti!
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşen görüşmede, Türkiye'nin Sudan'ın kalkınmasına katkı sunmak için iş birliklerine hazır olduğu ifade edildi. Türkiye ve Sudan arasında, tarım alanında iki ülkenin ortaklığında, bir pilot projenin başlatılması konusunda mutabık kalındı. Sudan'daki verimli tarım alanların tahsisi konusunda görüş alışverişinde bulunulan toplantıda, hayvancılık alanında iş birliği yapılması ve tarım- hayvancılık alanları başta olmak üzere sanayi tesislerinin oluşturulması konuları ele alındı.

TİCARETİN GELİŞTİRİLMESİ

Görüşmede, Sudan'da bulunan halihazırdaki maden alanlarının geliştirilmesi ve yeni alanların tahsisi ile ticaretin geliştirilmesi kararlaştırıldı. Görüşülen konularla ilgili önceki dönemlerde yapılan çalışmaların ise son aşamaya geldiği ifade edildi.

TÜRKİYE TECRÜBELERİNİ SUDAN İLE PAYLAŞACAK

Enerji alanında; maden arama ve çıkarma ile petrol ve doğal gaz konularında, Türkiye'nin tecrübelerini Sudan ile paylaşabileceği belirtilen görüşmede, tarım alanında iki ülkenin ortaklığında, pilot bir projenin başlatılması konusunda mutabık kalındı.

TÜRKİYE'NİN TAHIL DİPLOMASİSİ

İkili ticari ilişkiler, bölgesel sorunlar ve yatırım fırsatlarının da masaya yatırıldığı toplantıda, Sudan heyeti, Türkiye'nin tahıl diplomasisinde Sudan'a yer vermesinden dolayı duydukları memnuniyeti dile getirdi.

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