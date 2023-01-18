Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan Meral Akşener'e başörtüsü sert tepki!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan AK Parti Grup Toplantısında açıklamalarda bulundu.Erdoğan, konuşmasında Meral Akşener'in başörtüsü ile ilgili açıklamalarına sert tepki gösterdi.Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'da Şule Yüksel Şenler Vakfı Hizmet Binası Açılış Programı'n başörtüsüne anayasal güvenceyle ilgili konuşmuştu.'Düne kadar ahkam kesenler şimdi yan çiziyor. Anayasal teklifimizle ilgili ziyareti kabul etmediler, işte bunlar bu kadar dürüst. Başörütüsü ve aile konusunda ipe un serilmesini ne millet ne kadınlarımız affeder. 400'ün altında bir Meclis aritemetiği oluşursa millete gideriz.' diyerek muhalefete tepki göstermişti.Başkan Erdoğan'ın konuşmasından sonra daha önce neden değişikliğin yapılmadığını soran Akşener, 'Yasal ya da anayasal bir düzenlemeye ihtiyaç yok' ifadelerini kullandı.Bugün de AK Parti Grup Toplantısında konuşan Başkan Erdoğan, Meral Akşener'i topa tuttu.'Hanımefendi; Erdoğan'ın başörtüsü konusunda istismarcı olup olmadığını benim milletim gayet iyi bilir. Eğer dürüstsen; arkadaşlarım randevu talep etti vermediniz. İkinizde aynısınız. Bay Kemal de öyle... Sen Saraçhane'de verdiğin görüntüyle hangi istikamete gittiğini ortaya koyuyorsun.' dedi.