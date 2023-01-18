Brezilya’dan Tekirdağ’a gelecek gemiden 290 kilo kokain çıktı

Brezilya polisi, uyuşturucu ile mücadele kapsamında yaptığı çalışmalarda yüklü miktarda kokainin ülkeden çıkışına engel oldu.Uluslararası uyuşturucu kaçakçılığı ile mücadele çerçevesinde yürütülen operasyon kapsamında, , Sao Paulo kentindeki Santos Limanı'nda selüloz yüklü bir gemide aramalar yapıldı. Gemide su toplamak için kullanılan ve deniz seviyesinin hemen altında bulunan bölgeden 290 kilogram kokain bulundu.Söz konusu kokain, dalgıç ekiplerinin çağrılması ile gün yüzüne çıktı. Geminin ise Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesindeki Martaş Limanı'na hareket etmek üzere beklediği öğrenildi. Brezilya polisi kokainlere el koydu.Resmi verilere göre, 2021 yılında Santos Limanı'nda 17 ton kokaine el konuldu.