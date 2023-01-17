Beyaz TV Genel Yayın Koordinatörü Osman Gökçek'ten önemli açıklamalar!

Beyaz TV Genel Yayın Koordinatörü Osman Gökçek saat 23.40'ta başlayan Sürmanşet programında çarpıcı açıklamalarda bulundu.İşte Osman Gökçek'in açıklamalarından önemli satırbaşları...ALTILI MASA DAĞILIYOR MU?Ahmet Davutoğlu'nun ‘cumhurbaşkanlığı' açıklaması hakkında konuşan Osman Gökçek, “Ahmet Davutoğlu aslında boyunu çok aşan sözler söylüyor. ‘Kriz çıkar erken seçime gideriz' diyor. Davutoğlu farz edelim ki bu seçimin içerisinden kaç milletvekili çıkartacak kendi partisinden? Eğer torpil yapılmazsa kendisine sadece belki kendisi milletvekili olarak gelebilir bir ittifak içerisinde... Ahmet Davutoğlu'nun oyu 0.1 yani 0.2 oy gelirse bir mucize olacak kendileri için. Şimdi 0.1 oyu olan bir kişi meclisi nasıl seçime götürebilir? Bu iddiadan ziyade bir hayal. Hayal satmaya kalkıyor...” ifadelerini kullandı.Sözlerini sürdüren Gökçek, “Öyle saçma bir ortama gitmeye başladı ki altılı masa, 0.1 oyu olan bir siyasi parti 25-26 alan veya 10 bandında gezen bir siyasi partiyle eş değer durumunda değerlendirilmek zorunda. ‘Bir cumhurbaşkanlığı yardımcılığı ve bir bakanlık garanti' diyor. Allah aşkına bütün CHP'lilere sesleniyorum. Yıllarınızı verdiniz, canınızı dişinize taktınız, mücadele ettiniz. Bir bakanlık alabilmek için 0.1'lik bir parti daha aranızdan birisi kursaydı, o da bakanlık sözü almaya kalksaydı. Böyle saçma bir sistemin olabilmesi mümkün değil” dedi.Davutoğlu hakkında konuşan Gökçek, “Bugün bir İYİ Partili ile konuştum. Özür dileyerek ifade ediyorum, İnanın İYİ Paritililerin arasında ‘düdük' diye hitap ediyorlar. ‘Düdük çıktı konuşuyor' diyorlar. Neden? Sürekli bir ses çıkartır anlamında... Gerçekten artık İYİ Partililerin içerisinde de bir dalga konusu olmuş durumda Sayın Davutoğlu...” şeklinde konuştu.“BU CHP'Yİ KÜÇÜLTMEKTİR!”Kılıçdaroğlu'nun açıklamaları hakkında konuşan Osman Gökçek, “0.1'lik bir siyasi partinin, 25-26 puan alabilecek bir partiyle denk olduğunu Sayın Kılıçdaroğlu söylüyor. Bu CHP'yi çok ciddi anlamda küçültmektir.” dedi.6'LI MASADA YÖNETİM KRİZİOsman Gökçek, “Ahmet Davutoğlu ‘Ben bir bedel ödeyerek geldim' diyor. Ahmet Davutoğlu'nun ödediği bedel sadece insanları satmaktır. Aslında partinin içerisine geldiği zaman ilk kiminle birlikteydi biliyor musunuz? Sayın Abdullah Gül'ün yanındaydı. İlk Abdullah Gül'ü sattı makam için. Sonra Sayın cumhurbaşkanımızın yanına geldi. Oradan bir şekilde yükseldi. Sonra hatırlayın meclis konuşmasını... ‘Ben her türlü makamı elimin tersiyle iterim' dedi. Üç gün sonra burayı sattı. Göreceksiniz üç gün sonra bunları da satacak. Çünkü fıtratında bu var. ‘Bedel ödedik' diyor. Hangi bedeli ödedi Ahmet Davutoğlu?” şeklinde konuştu.Konuşmasını sürdüren Gökçek, “Ahmet Davutoğlu ne yaşadı? Torpille geldi bunu söylemek lazım. Cumhurbaşkanımız desteklemeseydi onu oralara gelemezdi. Geldikten sonra da ilk onu sattı. Göreceksiniz şimdi de ilk Kılıçdaroğlu'nu satacak. Ödediği bedel insanları satmak üzerine. Bu insandan siz ne bekleyebilirsiniz?” dedi.ALİ BABACAN: RAHAT SEÇİLİRİM!Ali Babacan'ın açıklamaları hakkında konuşan Gökçek, “Masada bir değnek Babacan'da bir değnek Davutoğlu'nda. Bir sağdan vuruyorlar bir soldan vuruyorlar. Ama altılı masada sürekli sabrediyor. Bu sabredenlerin içerisinde Sayın Akşener de var Sayın Kılıçdaroğlu da var. Ki Kılıçdaroğlu dehşet bir şekilde sabırlı, şaşırıyorum sabrına. Ama onlar gördüğünüz gibi sürekli bir racon kesmekte ve kendisine laf etmekte. Sürecin sonunu göreceğiz. CHP'liler bunu kendilerine nasıl yediriyor bilmiyorum. Babacan, ‘Herkes kendi yoluna diyor' bu da 0.2, 0.3 alacak... Hep birlikte göreceğiz seçim sonunda. “ifadelerini kullandı.Ali Babacan'ın ‘Rahat seçilirim' söylemleri üzerine konuşan Osman Gökçek, “Diyork ki ‘Ben rahat seçilirim' yani Kılıçdaroğlu zor seçilir bir kere burada bu var. İkinci de diyor ki ‘Biz 5N1k olayını çözeceğiz'. Gözüken o ki seçim Sayın Bahçeli'nin söylediğinin üzerine Ak Partili genel başkan yardımcıları da konuşuyorlar... Herhalde 14 Mayıs'ta seçim olur diye genel itibariyle herkeste bir tahmin var. 14 Mayıs'ta seçim var, biz ocak ayının sonuna geldik. Bunlar 5N1K'yı konuşuyorlar. Bunca uzun süredir bir aday belirleyemeyen altılı masa nasıl olacakta bu ülkedeki herhangi bir konuda karar alacak?” şeklinde konuştu.BABACAN YERLİ VE MİLLİ TEKNOLOJİYİ HEDEF ALDIAli Babacan'ın Bayraktar hakkındaki söylemlerini yorumlayan Gökçek, “Son günlerde dikkat ediyor musunuz Ali Babacan'ın ‘Türklük ifadesi kalksın. Bayraktar gelince dokunacağız' açıklamalarından HDP ağzıyla hareket ettiğini çok rahat görebiliriz. Bugün Bayraktar'dan kim rahatsız diye baksak, PKK, YPG, PYD rahatsız... Bunların rahatsız olduğu yerde rahatsız olan bir kişi daha var. Kim rahatsız? Ali Babacan... Çok enteresan, bunlarla aynı çizgide yürüyor ve diyor ki ‘ Biz geldiğimiz zaman ona dokunacağız' diyor. 27 tane ayrı ülkeye ihracat yapmış olan bir firmadan Türkiye'nin bir şirketinden bahsediyoruz. Bu 27 tane ülkenin devlet başkanlarının, istihbarat başkanlarının, savunma bakanlarının kafaları hiç çalışmıyor. Gidiyorlar Bayraktar'ı satın alıyorlar, kendi ülkelerini korumak için bundan istifade ediyorlar. Kendi ülkesindeki böyle bir firmaya Babacan kalkıyor ‘Biz geldiğimiz zaman buna dokunacağız' diyor. Buna dokunmasının tek sebebi olabilir. Ya bir takım dış güçlerle bir arada ve onlarla istişare içerisinde. Ülkenin içerisindeki bu tür milli konuları yok etmek üstüne görevlendirilmiş bir kişi... Ben bir basın mensubu olarak böyle düşünürüm.” ifadelerini kullandı.İHA VE SİHA'LARIN ÖNÜ KESİLECEK!Osman Gökçek, “Sermaye düşmanı, milli yapılan her şeye düşman bunlar. Aslında Babacan'ın hayra vesile olduğu bir konuda oluyor. Hepimiz Bayraktar firmasının geçmişini öğrenebiliyoruz. 1984 yılında kurulmuş bir firma... 1984 yılından beri bir mücadele veriyor. Beğenirsin, beğenmezsin ama 27 tane ülke beğenmiş. 27 tane ülke sadece cumhurbaşkanımıza yakınlığından dolayı uçak alır mı? Böyle bir mantık olabilir mi? Ben bir jest yapayım cumhurbaşkanının yakını olduğu için uçak alayım der mi bir ülke? Şimdi siz hangi ülkenin gidipte bir yakını diye bir ülkenin başkanından işinize yaramayacak bir şeyi almaya kalkarsınız savunma sanayiinize? Böyle bir mantık olabilir mi? Gurur duyup alkışlaması gerekirken ‘Gelince biz onlara dokunacağız' diyor. İşte amaçları bu... 0.1'lik 0.2'lik oylarıyla bu ülkenin içerisindeki bu yapılan milli işleri engellemek istiyorlar. Engelleyebilecekler mi bunu vatandaşlarımız biliyor.” dedi.GÜLTEKİN UYSAL: KILIÇDAROĞLU EN GÜÇLÜ ADAYGültekin Uysal’ın açıklamaları hakkında konuşan Gökçek, “Gültekin Bey’in kaç oyu var? Şuanda ona bir tane milletvekilliği varsa Sayın Kılıçdaroğlu, ondan başkasını zaten destekleme şansı yok. Öpüp başlarına koysunlar... Bir milletvekillinin getirebildiği kadar oy getiremeyecek belki ama ona Kılıçdaroğlu bir milletvekilliği veriyor. Tabi Kılıçdaroğlu’nu destekleyecek.” ifadelerini kullandı.Ayrıntılar geliyor...